760 bin 424 yavru deniz kaplumbağası denizle buluştu

DKMP tarafından, Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasında bulunan 'caretta caretta' türü deniz kaplumbağalarını koruma çalışmaları sürdürülüyor.

İklim değişikliği, sahillerin olumsuz kullanımının yanı sıra ses ve ışık kirliliği gibi tehditlerle karşı karşıya olan deniz kaplumbağaları için birçok tedbir alındı.

Turistler, yerel halk ve sahil işletmecileri kumsalı doğru kullanmaları konusunda bilgilendirilip, bilinçlendiriliyor. Deniz kaplumbağalarının yuvalarına kum altı ve kum üstü kafesleme çalışmaları yapılıyor ve su altında kalan kafesler daha kuru kumul ortamlara taşınıyor.

Koruma çalışmalarının yanı sıra beslenme, kışlama alanları gibi bilgilerin belirlenmesi için deniz kaplumbağaları, takılan uydu vericiler ile izleniyor. Bu uygulamalarla, yumurtadan çıkan yavruların denize ulaşma oranı artırılıyor.

REKLAM

Ayrıca yaralı bulunan deniz kaplumbağalarının tedavisi üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılıyor. Bu kapsamında Hatay, Mersin, Muğla, İstanbul ve Çanakkale'de kurulan rehabilitasyon merkezlerinde yaralı kaplumbağalar tedavi edilerek, tekrar denizle buluşturuluyor.