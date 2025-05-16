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        Haberler Yaşam 760 bin 424 yavru deniz kaplumbağası denizle buluştu

        760 bin 424 yavru deniz kaplumbağası denizle buluştu

        Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen koruma çalışmaları sonucunda, her yıl nesli tükenme tehlikesi altındaki 'caretta caretta' türü deniz kaplumbağalarının yavrularının denize ulaşma oranı artıyor. 2024 yılında gerçekleştirilen çalışmalar sonucu 760 bin 424 yavru deniz kaplumbağası denizle buluştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 12:00 Güncelleme: 16.05.2025 - 12:00
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        760 bin 424 yavru deniz kaplumbağası denizle buluştu
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        DKMP tarafından, Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasında bulunan 'caretta caretta' türü deniz kaplumbağalarını koruma çalışmaları sürdürülüyor.

        İklim değişikliği, sahillerin olumsuz kullanımının yanı sıra ses ve ışık kirliliği gibi tehditlerle karşı karşıya olan deniz kaplumbağaları için birçok tedbir alındı.

        Turistler, yerel halk ve sahil işletmecileri kumsalı doğru kullanmaları konusunda bilgilendirilip, bilinçlendiriliyor. Deniz kaplumbağalarının yuvalarına kum altı ve kum üstü kafesleme çalışmaları yapılıyor ve su altında kalan kafesler daha kuru kumul ortamlara taşınıyor.

        Koruma çalışmalarının yanı sıra beslenme, kışlama alanları gibi bilgilerin belirlenmesi için deniz kaplumbağaları, takılan uydu vericiler ile izleniyor. Bu uygulamalarla, yumurtadan çıkan yavruların denize ulaşma oranı artırılıyor.

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        Ayrıca yaralı bulunan deniz kaplumbağalarının tedavisi üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılıyor. Bu kapsamında Hatay, Mersin, Muğla, İstanbul ve Çanakkale'de kurulan rehabilitasyon merkezlerinde yaralı kaplumbağalar tedavi edilerek, tekrar denizle buluşturuluyor.

        Yürütülen çalışmalar sayesinde, sadece yumurtlamak için mayıs ve eylül ayları arasında kumsallara çıkan deniz kaplumbağalarının neslinin devamı güvence altına alınıyor.

        Geçen yıl yürütülen koruma ve izleme çalışmaları sonucunda Türkiye kıyılarında 10 bin 159 caretta caretta (İribaş deniz kaplumbağası) ve 2 bin 394 chelonia mydas (Yeşil deniz kaplumbağası) yuvası tespit edildi.

        Bu yuvalardan çıkan 568 bin 904 caretta caretta ve 191 bin 520 chelonia mydas olmak üzere toplam 760 bin 424 yavru denizle buluştu.

        Deniz kaplumbağalarının denizle buluşması ekipler tarafından kameralarla farklı açılardan görüntülendi.

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        #yavru deniz kaplumbağası
        #Dünya Doğayı Koruma Birliği
        #Deniz kaplumbağası
        #caretta caretta
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