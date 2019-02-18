Trabzon’da oto sanayi sitesinde makas ustası olarak çalışan Gökhan Türkmen, karlı yaylalarda gezmek için ilginç bir araç yaptı.

İHA'nın haberine göre 1977 model Toros marka eski bir otomobil alan Türkmen, Karadenizli zekasına yeni bir örnek gösterdi.

Türkmen, karlı yaylalarda kullanmak için Toros marka aracına işçiliğini kendi yaparak palet taktı. Paletli Toros'un direksiyonunu da iptal eden makas ustası, tank düzeneğine benzer fren sistemi ile aracın dönmesini sağlıyor.

Çekici yardımıyla paletli aracını Akçaabat ilçesindeki Hıdırnebi Yaylası'na çıkartan Türkmen, aracın test aşamalarını gerçekleştirdi.

Kış aylarını yaylalarda geçmeyi sevdiği için paletli bir araç yapmak istediğini dile getiren Türkmen, “Kendi imkanlarımızla tasarlayarak aracı yaptık. Araçta direksiyon yok, sağ ve sol frenler sayesinde dönüyoruz. Sol freni tuttuğunuzda araç sola, sağı tuttuğunuzda da sağa dönüyor. Frende ise Allah'a emanet duruyoruz. Bir şekilde duruyor” dedi.

Aracın isminin ‘Paletli Toros’ olduğunu belirten Türkmen, “Bazıları eleştiriyor, burayı keşke bu şekil yapsaydın ama genelde iyi eleştiriler oluyor. Yaylada yoğun kar olduğu için bu aracı tasarladık. Direkt lastikli olduğu zaman gidemiyorsun, biz de paletli yapmaya karar verdik. İsmini Paletli Toros olarak koyduk. Hem yakıtı uygun olsun, hem de bizim işimizi görsün diye böyle bir aracı paletliye dönüştürmeye karar verdik. Sanayide usta olduğum için arabanın parçalarını ben değiştirdim. Yaylaya çıkardıktan sonra aracı test ederek bütün eksikliklerini tamamladık” şeklinde konuştu.

Paletli Toros'un yaklaşık 8 bin TL maliyeti olduğunu kaydeden Türkmen, “Kafamda ilk kurguladığım şekilde oldu. Uğraşmamıza değdi. Yaklaşık 8 bin TL gibi bir maliyeti oldu. Tabii işçiliği biz yaptık. Önemli olan da işçilikti zaten” ifadelerini kullandı.