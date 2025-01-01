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        Haberler Bilgi Gündem 78/1-b trafik cezası nedir? 2025 yılında 78/1-b trafik cezası ne kadar, kaç TL oldu?

        78/1-b trafik cezası nedir? 78/1-b trafik cezası ne kadar, kaç TL 2025?

        Yasa ve yönetmeliklerle düzenlenen trafik kuralları sürücülerin ve yayaların güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kurallara uyulmaması durumunda ise çeşitli trafik cezaları ile karşılaşılmaktadır. Her bir kural ihlali için farklı trafik cezası vardır. Trafik cezası tutarları, her yıl yeniden değerleme oranına göre güncellenir. 2025 yılı için yüzde 43,93 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı ile 78/1-b trafik cezası tutarı belli oldu. Peki, 78/1-b trafik cezası nedir? 78/1-b trafik cezası ne kadar, kaç TL 2025? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 13:04 Güncelleme: 01.01.2025 - 13:28
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        Trafik kurallarına uymayan sürücü, yolcu veya yayalara yaptırım olarak trafik cezası uygulanır. Trafik cezalarının uygulanmasındaki temel amaç; trafik güvenliğini sağlamak, düzeni korumak ve kurallara uymayı teşvik etmektir. Her durum için farklı ceza türleri hazırlanır. 78/1-b kara yollarında sürücüler için düzenlenmiş olan bir ceza kodudur. 2025 yılına girilmesiyle birlikte 78/1-b trafik cezası tutarı güncellenmiştir. Peki, 78/1-b trafik cezası nedir? 78/1-b trafik cezası ne kadar, kaç TL 2025? İşte detaylar…

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        78/1-B TRAFİK CEZASI NEDİR?

        78/1-b trafik ceza kodu, motosiklet kullanan sürücüler için geçerlidir.

        78/1-B trafik cezası, motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletlerde sürücülerin koruma başlığı (kask) ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı (kask) bulundurmaması ve kullanmaması halinde kesilen cezadır.

        Bu ceza, sürücünün can ve mal güvenliğini tehlikeye atması ve trafik kazalarına sebep olma ihtimalinin yüksek olduğu gerekçesiyle uygulanmaktadır.

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        78/1-B TRAFİK CEZASI NEDEN YAZILIR?

        Motosiklet veya moped sürücüsünün kask takmadığı durumlarda

        Kask takılmış olsa da kaskın kask standardına uygun olmadığı veya bağlama iplerinin kopuk olduğu durumlarda.

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        2025 YILINDA 78/1-B TRAFİK CEZASI NE KADAR, KAÇ TL?

        Resmi Gazete'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği"nde Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yeniden değerleme oranının yüzde 43,93 olarak belirlenmesinin ardından 1 Ocak 2025'ten itibaren uygulanacak trafik ceza miktarları güncellenmiştir.

        2025 yılı itibarıyla 78/1-b trafik cezası 993 TL'dir.

        Bu cezanın ilk 15 gün içinde ödenmesi halinde %25 indirim uygulanarak ceza tutarı 744,75 TL'ye düşmektedir.

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        78/1-B TRAFİK CEZASINDAN KORUNMAK İÇİN:

        Motosiklet veya moped kullanırken her zaman kask takın.

        Kaskınızın kask standardına uygun olduğundan ve bağlama iplerinin sağlam olduğundan emin olun.

        Trafik kurallarına uyun ve dikkatli araç kullanın.

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