İSTANBUL VALİLİĞİ 9 OCAK CUMA GÜNÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Valilik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; sıcaklıkların hissedilir şekilde düşeceği Cuma sabah saatlerinde; yüksek kesimlerde oluşabilecek buzlanma ve don olayına karşı, Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalarla, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."