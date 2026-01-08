Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam 8-9-10-11-12 Ocak 2026 İstanbul hava durumu: Meteoroloji ve AKOM’a göre İstanbul’a kar ne zaman yağacak, hafta sonu yağış var mı?

        İstanbul'a yeniden kar geliyor! 8-9-10-11-12 Ocak 2026 İstanbul hava durumu

        İstanbullular, kar yağışına dair gelişmeleri yakından takip ediyor. Meteoroloji ve AKOM'un açıklamalarına göre İstanbul'da önümüzdeki günlerde fırtına ile birlikte sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Peki, İstanbul'a kar ne zaman ve hangi bölgelerde yağacak, hafta sonu kar var mı? İşte 8-9-10-11-12 Ocak 2026 İstanbul hava durumu tahmini...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2026 - 10:26 Güncelleme: 08.01.2026 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul'a kar yeniden geliyor. AKOM, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların ani düşüşle birlikte buzlanmaya yol açacağı, ardından kuvvetli rüzgar ve kar yağışı beklendiği konusunda uyarıda bulundu. Bu kapsamda İstanbullular “İstanbul’da kar ne zaman yağacak, hafta sonu yağış var mı?” sorularının cevabını arıyor. İşte Meteoroloji tahminleri ile 8-9-10-11-12 Ocak İstanbul hava durumu...

        2

        İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

        Meteoroloji tahminlerine göre İstanbul'da 8 Ocak Perşembe’den itibaren hava sıcaklığının düşmesi, ardından hafta sonu fırtına ile birlikte sağanak yağmur yağması bekleniyor.

        12 Ocak Pazartesi günü ise karla karışık yağmur, yüksek yerlerde kar yağışı olacağı öngörülüyor.

        3

        AKOM'DAN UYARI

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava durumu tahmininde 12 Ocak Pazartesi günü İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu.

        AKOM'un açıklamasında, Perşembe günü itibarıyla sıcaklıkların tekrardan 8-10°C birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.

        4

        İSTANBUL VALİLİĞİ 9 OCAK CUMA GÜNÜNE DİKKAT ÇEKTİ

        Valilik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

        "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; sıcaklıkların hissedilir şekilde düşeceği Cuma sabah saatlerinde; yüksek kesimlerde oluşabilecek buzlanma ve don olayına karşı, Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalarla, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

        5

        İSTANBUL 8-9-10-11-12 OCAK 2026 HAVA DURUMU

        8 Ocak Perşembe günü gökgürültülü sağanak yağmurlu 12-16 derece,

        9 Ocak Cuma günü parçalı bulutlu 1-8 derece,

        10 Ocak Cumartesi günü kuvvetli sağanak yağmurlu 6-15 derece,

        11 Ocak Pazar günü kuvvetli sağanak yağmurlu 8-10 derece,

        12 Ocak Pazartesi günü karla karışık yağmurlu, yüksek yerlerde kar yağışı ile 8-10 derece olacak.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        3 kişi yakalandı... Üniversitede dijital taciz!
        3 kişi yakalandı... Üniversitede dijital taciz!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Koopmeiners hamlesi!
        Koopmeiners hamlesi!
        Sokakta darp edildi! 3 ameliyat, 1 ay yoğun bakım... Şaşırtan savunma!
        Sokakta darp edildi! 3 ameliyat, 1 ay yoğun bakım... Şaşırtan savunma!
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Evi kundaklandı! Sinir krizi geçirdi
        Evi kundaklandı! Sinir krizi geçirdi
        Kamu çalışanları için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
        Kamu çalışanları için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
        Trump, Petro ile telefonda görüştü
        Trump, Petro ile telefonda görüştü
        Lodos, sağanak yağmur ve kar bekleniyor
        Lodos, sağanak yağmur ve kar bekleniyor
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Teknoloji devlerinde 7 yıl sonra bir ilk
        Teknoloji devlerinde 7 yıl sonra bir ilk
        Eski milli sporcu, domuz avında kazara vurularak öldü
        Eski milli sporcu, domuz avında kazara vurularak öldü
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
        Trump 'nefsi müdafaa' dedi, yerel yöneticiler itiraz etti
        Trump 'nefsi müdafaa' dedi, yerel yöneticiler itiraz etti
        GSS primine dikkat!
        GSS primine dikkat!
        Ağaçlar nasıl birbirleriyle konuşurlar?
        Ağaçlar nasıl birbirleriyle konuşurlar?
        "Lübnan'a saldırı için yeşil ışık yaktı" iddiası
        "Lübnan'a saldırı için yeşil ışık yaktı" iddiası
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"