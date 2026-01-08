İstanbul'a yeniden kar geliyor! 8-9-10-11-12 Ocak 2026 İstanbul hava durumu
İstanbullular, kar yağışına dair gelişmeleri yakından takip ediyor. Meteoroloji ve AKOM'un açıklamalarına göre İstanbul'da önümüzdeki günlerde fırtına ile birlikte sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Peki, İstanbul'a kar ne zaman ve hangi bölgelerde yağacak, hafta sonu kar var mı? İşte 8-9-10-11-12 Ocak 2026 İstanbul hava durumu tahmini...
İstanbul'a kar yeniden geliyor. AKOM, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların ani düşüşle birlikte buzlanmaya yol açacağı, ardından kuvvetli rüzgar ve kar yağışı beklendiği konusunda uyarıda bulundu. Bu kapsamda İstanbullular “İstanbul’da kar ne zaman yağacak, hafta sonu yağış var mı?” sorularının cevabını arıyor. İşte Meteoroloji tahminleri ile 8-9-10-11-12 Ocak İstanbul hava durumu...
İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Meteoroloji tahminlerine göre İstanbul'da 8 Ocak Perşembe’den itibaren hava sıcaklığının düşmesi, ardından hafta sonu fırtına ile birlikte sağanak yağmur yağması bekleniyor.
12 Ocak Pazartesi günü ise karla karışık yağmur, yüksek yerlerde kar yağışı olacağı öngörülüyor.
AKOM'DAN UYARI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava durumu tahmininde 12 Ocak Pazartesi günü İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu.
AKOM'un açıklamasında, Perşembe günü itibarıyla sıcaklıkların tekrardan 8-10°C birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.
İSTANBUL VALİLİĞİ 9 OCAK CUMA GÜNÜNE DİKKAT ÇEKTİ
Valilik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; sıcaklıkların hissedilir şekilde düşeceği Cuma sabah saatlerinde; yüksek kesimlerde oluşabilecek buzlanma ve don olayına karşı, Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalarla, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
İSTANBUL 8-9-10-11-12 OCAK 2026 HAVA DURUMU
8 Ocak Perşembe günü gökgürültülü sağanak yağmurlu 12-16 derece,
9 Ocak Cuma günü parçalı bulutlu 1-8 derece,
10 Ocak Cumartesi günü kuvvetli sağanak yağmurlu 6-15 derece,
11 Ocak Pazar günü kuvvetli sağanak yağmurlu 8-10 derece,
12 Ocak Pazartesi günü karla karışık yağmurlu, yüksek yerlerde kar yağışı ile 8-10 derece olacak.