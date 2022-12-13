DHA

Eskişehir'de, 8 aylık hamile eşini dövüp, bebeğin ölümüne neden olan kişi tutuklandı.

Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Kayalı Sokak'ta oturan Afganistan uyruklu Nasrullah N. (31), tartıştığı 8 aylık hamile eşi F.N.'yi (33) karnını tekmeleyerek dövdü. Darbedilen F.N., evde erken doğum yaptı. Yeni doğan bebek bir sonra hayatını kaybetti.

HASTANEDE POLİSE İFADE VERDİ

İhbarla gelen ekipler, ilk müdahale sonrası F.N.'yi Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polise ifade veren F.N., eşinin karnını tekmeleyerek dövdüğünü, bu nedenle erken doğum yaptığını, bebeğinin de öldüğünü söyledi.

2 YIL ÖNCE DE DÜŞÜK YAPMASINA NEDEN OLMUŞ

Kısa sürede yakalanan Nasrullah N., işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Nasrullah N.'nin 2 yıl önce de 4 aylık hamile eşi F.N.'yi döverek düşük yapmasına neden olduğu ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.