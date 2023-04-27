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8 bin yıllık geçmişe sahip Hattuşa'da doğa canlandı

Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden Hatti ve Hititlerin kültürel mirasına ev sahipliği yapan Boğazkale ilçesindeki Hattuşa Ören Yeri, ziyaretçilerini ilkbahar tonlarıyla karşılıyor

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  • 8 bin yıllık geçmişe sahip Hattuşa'da doğa canlandı

    Hattuşa Ören Yeri, UNESCO 'Dünya Kültür Mirası ve Dünya Belleği listelerinde yer alıyor.
  • 8 bin yıllık geçmişe sahip Hattuşa'da doğa canlandı

    Çorum'un 80 kilometre güneybatısında yer alan Boğazkale'de etrafı 7 kilometre surla çevrili, 2 kilometrekare yerleşim alanına sahip Hattuşa Antik Kenti ve Yazılıkaya Tapınağı, yılın her mevsimi değişen görünümüyle misafirlerini ağırlıyor.
  • 8 bin yıllık geçmişe sahip Hattuşa'da doğa canlandı

    Hitit medeniyetine yaklaşık 450 yıl başkentlik yapan Hattuşa Antik Kenti, sahip olduğu tarihi değerlerin yanı sıra çevresindeki Budaközü Vadisi başta olmak üzere doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor.
  • 8 bin yıllık geçmişe sahip Hattuşa'da doğa canlandı

    Boğazköy Müzesi Müdürü Resul İbiş, Hattuşa Ören Yeri'nin ilkbahar renkleriyle ziyaretçilerini 8 bin yıllık zaman yolculuğuna çıkardığını söyledi.
  • 8 bin yıllık geçmişe sahip Hattuşa'da doğa canlandı

    Hattuşa'da 100 yılı aşkın süredir devam eden arkeolojik kazılarda antik kentteki ilk yerleşimin Kalkolitik Çağ'da başladığının belirlendiğini anlatan İbiş, Hitit Kralı 1. Hattuşili tarafından milattan önce 1650'li yıllarda başkent olarak belirlenen Hattuşa'nın, Hitit İmparatorluğu'nun yıkıldığı milattan önce 1200'lü yıllara kadar bu unvanı taşıdığını belirtti.
  • 8 bin yıllık geçmişe sahip Hattuşa'da doğa canlandı

    "TARİHE MERAKLI HERKESİ HATTUŞA'YI GÖRMEK ÜZERE ÇORUM'A DAVET EDİYORUZ"

    Hattuşa'da Hititlerin ardından Frigler, Helenler, Galatlar yaşadığını, Roma ve Bizans dönemlerinde de yerleşimin devam ettiğini dile getiren İbiş, şöyle devam etti:

     
  • 8 bin yıllık geçmişe sahip Hattuşa'da doğa canlandı

    "Bu medeniyetlerin izleri, günümüzde Boğazkale'deki Hattuşa Ören Yeri'nde bulunmaktadır. Özellikle bu güzel bahar aylarını yaşadığımız dönemde yemyeşil doğasıyla temiz havasında ziyaretçilerimiz Hattuşa'da 7 kilometreyi bulan şehir surlarını, şehre girişleri sağlayan görkemli Aslanlı Kapı, Yerkapı, Sfenksli Kapı, Kral Kapı'yı görebilir. 
  • 8 bin yıllık geçmişe sahip Hattuşa'da doğa canlandı

    Sayıları 30'u bulan tapınakları, büyük saray yapısını, hiyeroglifli odayı, Yazılıkaya Açıkhava Tapınağı'nı, buradaki kabartmaları da görebilirler. Ayrıca Hattuşa'da Budaközü Vadisi var. Burası da doğal güzellikleriyle ön plana çıkan bir yer. Ziyaretçilerimiz burada yürüyüş yapabilir."

     
  • 8 bin yıllık geçmişe sahip Hattuşa'da doğa canlandı

    Hattuşa Ören Yeri'nden çıkarılan binlerce yıllık tarihi eserlerin Boğazkale Müzesi'nde sergilendiğini vurgulayan İbiş, "Tarihe meraklı herkesi Hattuşa'yı görmek üzere Çorum'a davet ediyoruz" ifadesini kullandı.
  • 8 bin yıllık geçmişe sahip Hattuşa'da doğa canlandı

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