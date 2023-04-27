8 bin yıllık geçmişe sahip Hattuşa'da doğa canlandı

Sayıları 30'u bulan tapınakları, büyük saray yapısını, hiyeroglifli odayı, Yazılıkaya Açıkhava Tapınağı'nı, buradaki kabartmaları da görebilirler. Ayrıca Hattuşa'da Budaközü Vadisi var. Burası da doğal güzellikleriyle ön plana çıkan bir yer. Ziyaretçilerimiz burada yürüyüş yapabilir."