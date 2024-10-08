8 Ekim ne günü? Dünya Disleksi Farkındalık Günü nedir?
Ekim ayı, kültürel etkinlikler ve sosyal farkındalık açısından oldukça hareketli bir dönemi simgeliyor. 8 Ekim ise, bu yoğun takvimde özel bir gün olarak öne çıkıyor. Her yıl 8 Ekim'de kutlanan Dünya Disleksi Farkındalık Günü, disleksi hakkında toplumsal bilinci artırmayı hedefliyor. Bu özel günün amacı, disleksi ile ilgili doğru bilgilere erişimi sağlamak ve disleksiyle yaşayan bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmektir. İşte detaylar...
8 Ekim Dünya Disleksi Farkındalık Günü'nde disleksi farkındalığı ile ilgili düzenlenen etkinlikler, toplumun her kesiminde bilinç oluşturarak, bu bireylerin potansiyellerini daha iyi ortaya koymalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. 8 Ekim'in önemi, sadece farkındalık yaratmakla kalmayıp, aynı zamanda disleksiye yönelik önyargıların kırılmasına da katkı sağlamasıdır. İşte 8 Ekim'e dair merak edilen bilgiler...
8 EKİM DÜNYA NE GÜNÜ?
Dünya Disleksi Farkındalık Günü olarak anılıyor. Disleksi hakkında toplumda bilinç oluşturmayı amaçlayan bu özel gün, disleksiyle yaşayan bireylerin karşılaştıkları zorluklara dikkat çekiyor ve onların eğitimde eşit destek alması için farkındalık yaratıyor.
DİSLEKSİ NEDİR?
Disleksi, kişinin normal veya üstün zeka düzeyinde olmasına rağmen okuma, yazma ve dil becerilerinde problem yaşamasına sebep olan özel öğrenme bozukluğudur. Genellikle okuma bozukluğu şeklinde gözlemlenen disleksi, dikkat ve hafızayı da etkilemektedir.
Disleksili (dislektik) çocuklar okuma ve yazmada güçlük çektiği için öğrenme düzeyinde arkadaşlarının gerisinde kalabilirler. Aynı zamanda anlama bozukluğu, beceriler arası çelişki ve aşırı dikkatsizlik de disleksi - öğrenme güçlüğü belirtileridir.
DİSLEKSİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR, NEDEN OLUR?
Disleksi doğuştan gelen gelişimsel ve travmaya bağlı disleksi olarak ikiye ayrılır. Doğuştan gelen disleksi kalıtsal olabileceği gibi, doğum öncesi, doğum sırasında ve doğum sonrası komplikasyonlara bağlı olarak gelişebilir.
Çocuğunuz okula başladığı zaman, okuma yazma öğrendiği süreçte akranlarına oranla yavaş okuyor ve yazıyorsa, okurken veya yazarken ses ve hece atlıyorsa, b,d p,q gibi sesleri karıştırarak okuyup yazıyorsa, okuduğu metni anlamada güçlük çekiyorsa, sayıları algılamada ve hesaplamada karıştırmalar ve güçlükler yaşıyorsa çocuğu disleksi açısından değerlendirmek gerekebilir.