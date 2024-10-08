Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam 8 Ekim bugün dünya ne günü? 8 Ekim'de ne oldu? 8 Ekim Dünya Disleksi Farkındalık Günü nedir? Disleksi ne demek?

        8 Ekim ne günü? Dünya Disleksi Farkındalık Günü nedir?

        Ekim ayı, kültürel etkinlikler ve sosyal farkındalık açısından oldukça hareketli bir dönemi simgeliyor. 8 Ekim ise, bu yoğun takvimde özel bir gün olarak öne çıkıyor. Her yıl 8 Ekim'de kutlanan Dünya Disleksi Farkındalık Günü, disleksi hakkında toplumsal bilinci artırmayı hedefliyor. Bu özel günün amacı, disleksi ile ilgili doğru bilgilere erişimi sağlamak ve disleksiyle yaşayan bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmektir. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2024 - 00:26 Güncelleme: 08.10.2024 - 00:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        8 Ekim Dünya Disleksi Farkındalık Günü'nde disleksi farkındalığı ile ilgili düzenlenen etkinlikler, toplumun her kesiminde bilinç oluşturarak, bu bireylerin potansiyellerini daha iyi ortaya koymalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. 8 Ekim'in önemi, sadece farkındalık yaratmakla kalmayıp, aynı zamanda disleksiye yönelik önyargıların kırılmasına da katkı sağlamasıdır. İşte 8 Ekim'e dair merak edilen bilgiler...

        2

        8 EKİM DÜNYA NE GÜNÜ?

        Dünya Disleksi Farkındalık Günü olarak anılıyor. Disleksi hakkında toplumda bilinç oluşturmayı amaçlayan bu özel gün, disleksiyle yaşayan bireylerin karşılaştıkları zorluklara dikkat çekiyor ve onların eğitimde eşit destek alması için farkındalık yaratıyor.

        3

        DİSLEKSİ NEDİR?

        Disleksi, kişinin normal veya üstün zeka düzeyinde olmasına rağmen okuma, yazma ve dil becerilerinde problem yaşamasına sebep olan özel öğrenme bozukluğudur. Genellikle okuma bozukluğu şeklinde gözlemlenen disleksi, dikkat ve hafızayı da etkilemektedir.

        Disleksili (dislektik) çocuklar okuma ve yazmada güçlük çektiği için öğrenme düzeyinde arkadaşlarının gerisinde kalabilirler. Aynı zamanda anlama bozukluğu, beceriler arası çelişki ve aşırı dikkatsizlik de disleksi - öğrenme güçlüğü belirtileridir.

        4

        DİSLEKSİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR, NEDEN OLUR?

        Disleksi doğuştan gelen gelişimsel ve travmaya bağlı disleksi olarak ikiye ayrılır. Doğuştan gelen disleksi kalıtsal olabileceği gibi, doğum öncesi, doğum sırasında ve doğum sonrası komplikasyonlara bağlı olarak gelişebilir.

        Çocuğunuz okula başladığı zaman, okuma yazma öğrendiği süreçte akranlarına oranla yavaş okuyor ve yazıyorsa, okurken veya yazarken ses ve hece atlıyorsa, b,d p,q gibi sesleri karıştırarak okuyup yazıyorsa, okuduğu metni anlamada güçlük çekiyorsa, sayıları algılamada ve hesaplamada karıştırmalar ve güçlükler yaşıyorsa çocuğu disleksi açısından değerlendirmek gerekebilir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail, Beyrut'u yine bombalıyor
        İsrail, Beyrut'u yine bombalıyor
        Kavgayı ayırmak isterken 4 kişiyi yaraladı
        Kavgayı ayırmak isterken 4 kişiyi yaraladı
        "Okan hoca çok tarzı olmayan değişiklikler yaptı"
        "Okan hoca çok tarzı olmayan değişiklikler yaptı"
        İzmir'de operasyon
        İzmir'de operasyon
        Bakan Tunç'tan 'İyi hal indirimi' açıklaması
        Bakan Tunç'tan 'İyi hal indirimi' açıklaması
        İsrail: Ölümünü teyit edemedik
        İsrail: Ölümünü teyit edemedik
        İstanbul'da yine bina çöktü!
        İstanbul'da yine bina çöktü!
        8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        "Elektrik ve doğalgaza bu yıl sonuna kadar zam yok"
        "Elektrik ve doğalgaza bu yıl sonuna kadar zam yok"
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        'Sur canisi'nin katlettiği İkbal'ın babası: Kızımın psikolojisini bozmuştu!
        'Sur canisi'nin katlettiği İkbal'ın babası: Kızımın psikolojisini bozmuştu!
        “Biz Atakan’ın masum olduğuna inanıyoruz”
        “Biz Atakan’ın masum olduğuna inanıyoruz”
        Yağmayan sonbahar
        Yağmayan sonbahar
        Beşiktaş'a Lyon maçında taraftar yasağı!
        Beşiktaş'a Lyon maçında taraftar yasağı!
        Fenerbahçe'ye milli fırsat
        Fenerbahçe'ye milli fırsat
        Hala en önemlisi faiz indirim süreci
        Hala en önemlisi faiz indirim süreci
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Alman devinden 2025 yılı asgari ücret tahmini
        Alman devinden 2025 yılı asgari ücret tahmini
        13 yıllık evliliği 10 dakikada bitti
        13 yıllık evliliği 10 dakikada bitti
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"