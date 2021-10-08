Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde her gün güncel koronavirüs tablosu yayınlanıyor. Türkiye'nin bugünkü korona tablosuna göre vaka sayısında yükseliş devam etti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

8 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

8 Ekim koronavirüs tablosu vaka ve ölüm sayıları saat 19.00'dan itibaren yayınlanacak.

7 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Ekim Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunu dün resmi Twitter hesabından yayınladı.

Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada; "217 SAYISINI ANLAMAK? Her gün yeni kayıplar veriyoruz. Kimi torunlarını sevmeye doyamamış bir büyükanne, kimi ailesi için hayalleri olan bir baba, kimi doğumu bekleyen bir anne. Tablolardaki sayılar keşke yeterince hissedilebilir olsa. Birbirimizi anlayıp dayanışma içinde olalım." dedi

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Vaka sayısı ABD'de 44 milyon 932 bini, Hindistan'da 33 milyon 914 bini, Brezilya'da 21 milyon 517 bini ve İngiltere'de 8 milyon 46 bini geçti.

ABD'nin California eyaletinde, kasımdan itibaren, bazı kapalı mekanlarda, Kovid-19 aşılarının tamamlanmış olduğuna dair kanıt sunma zorunluluğu getirilecek.

ABD'li ilaç firması Moderna, Kovid-19 başta olmak üzere salgın hastalıklarla mücadele amacıyla Afrika'da aşı üretim tesisi kurmaya hazırlanıyor.

Amerikan ilaç şirketi Merck, Kovid-19 için devlet desteğiyle ürettiği ilacı yaklaşık 40 katına satmak istemesi nedeniyle eleştirilere maruz kaldı.

ABD'de 140 binden fazla çocuğun, Kovid-19 nedeniyle ebeveynini ya da bakımını üstlenen aile üyesini kaybettiği belirtildi.

Pfizer, Kovid-19 aşısının 5-11 yaş grubunda acil kullanım onayı için ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuru yaptığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yıl sonuna kadar dünya nüfusunun yüzde 40'ına Kovid-19 aşısı yapılabilmesi için 8 milyar dolar yardım çağrısında bulundu.

İngiltere, onayladığı Kovid-19 aşılarını Türkiye'de yaptıranları da 10 gün ev karantinasından muaf tutma kararı aldı.

Nijerya'ya, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 501 bin 600 doz AstraZeneca aşısı ulaştı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, tüm federal kamu görevlilerinin 30 Ekim'e kadar 2 doz Kovid-19 aşısını yaptırmalarının zorunlu kılındığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kuzey Kore'ye Kovid-19 tıbbi malzemelerini göndermek için çalışıyor.

DSÖ, Afrika'da Kovid-19 vakalarının 1 haftada yüzde 13 azaldığını açıkladı. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ise Kovid-19 aşılamalarının hızlanması için aşı üreten ülke ve firmalara patent hakkından feragat etme çağrısında bulundu.

Kenya'daki mahkumların yarısından fazlasına Kovid-19 aşısı yapıldığı bildirildi.

Dünyanın en önemli ve prestijli otomobil fuarlarından kabul edilen Cenevre Otomobil Fuarı'nın gelecek yıl yapılacak organizasyonu da salgın nedeniyle iptal edildi.