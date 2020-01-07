8 mültecinin öldüğü olay ile ilgili olarak aranan firari kıskıvrak yakalandı

Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Habetürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, 2 Ocak 2020 günü Muğla'nın Fethiye ilçesinde içerisinde 15-20 düzensiz göçmenin bulunduğu bir teknenin batması ve 8 düzensiz göçmenin ölmesi olayı ile ilgili olarak Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

UÇAĞA BİNMEK ÜZEREYKEN...

Olayın baş şüphelisi ve örgüt lideri olarak tespit edilen Ömer Y. isimli şahsın yakalanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı. Ömer Y. ‘nin Sabiha Gökçen Havalimanından Kosova'ya gideceği bilgisine ulaşıldı. Şüpheli şahıs pasaport kontrolünden geçtikten sonra uçağa binmek üzere iken Havalimanı Polisi’nin desteği ile yakalanarak gözaltına alındı. Ömer Y.,i soruşturmanın yapıldığı Fethiye’ye gönderilecek.