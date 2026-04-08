8 Nisan 2026 güncel gümüş fiyatları: Gram gümüş ne kadar oldu?
Son günlerde ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmalar nedeniyle gümüş piyasaları adeta yangın yerine döndü. En son duyurulan geçici ateşkes kararıyla, uzun süredir düşüş eğiliminde olan gümüş fiyatları bu gelişmelerle birlikte yukarı yönlü hareketlendi. Bu durum sonrası, 'Gümüş fiyatları ne kadar oldu?' sorusu yatırımcıların gündemine geldi. İşte 8 Nisan güncel gram ve ons gümüş fiyatları…
Giriş: 08.04.2026 - 10:37
ABD ve İsrail ittifakı ile İran arasındaki çatışmalar 40. gününe girerken, küresel tedarik zincirleri ve enerji güzergâhları üzerindeki baskı gümüş fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Ateşkes açıklamasının ardından gümüş fiyatlarında dikkat çeken bir yükseliş görüldü. Gelişmeler sonrası, ''Gümüş artacak mı, ne kadar arttı?'' soruları yatırımcıların gündeminde yer aldı. Peki, 8 Nisan Gram gümüş ne kadar oldu? Gram, ons gümüş fiyatı kaç TL? İşte detaylar.
8 NİSAN 2026 GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI
Gümüş Gram (TL)
Alış: 110,70 TL
Satış: 110,79 TL
Gümüş Gram (Dolar)
Alış: 2,48
Satış: 2,48
Gümüş Ons (TL)
Alış: 3.454,93
Satış: 3.457,60
Gümüş Ons (Dolar)
Alış: 77,43
Satış: 77,49
Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ