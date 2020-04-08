Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosyuna göre vaka sayısı 34.109'a yükseldi.

İL İL İLÇE İLÇE KORONAVİRÜS TABLOSU

KORONAVİRÜS TABLOSU- NİSAN 2020

8 Nisan Koronavirüs tablosu henüz yayınlanmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda olacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS TABLOSU SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 3 bin 148 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 75 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vakanın 30 bin 217'ye, can kaybının 649'a yükseldiğini bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre, toplam test sayısı 202 bin 845, toplam vaka sayısı 30 bin 217, toplam vefat sayısı 649, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1415, toplam entübe hasta sayısı 966, toplam iyileşen hasta sayısı 1326 oldu. Bugünkü test sayısı 21 bin 400, vaka sayısı 3 bin 148, iyileşen hasta sayısı 284, vefat sayısı ise 75 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Koca, Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü İstanbul'daki mevcut durum için İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve hastane başhekimleriyle video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.