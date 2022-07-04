Kurban Bayramı'na sayılı gün kalmasıyla arefe gününün tatil olup olmadığı araştırmaları hız kazandı. Vatandaşlar 8 Temmuz Arefe günü noterler, hastaneler ve bankaların çalışma saati ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Peki, 8 Temmuz tatil mi, yarım gün mü? İşte konuya ilişkin detaylar...