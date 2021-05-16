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8. ve 12. sınıflar açıldı mı? Yarın okul var mı? MEB açıkladı: 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitim....

8. ve 12. sınıflar açıldı mı sorusu binlerce veli tarafından merak konusu oldu. Bugün duyurulan İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası Milli Eğitim Bakanlığı 8. ve 12. sınıflar ile ilgili merakla beklenen açıklamayı yaptı...

8. ve 12. sınıflar açıldı mı? Yarın okul var mı? MEB açıkladı: 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitim....

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan tam kapanma sonrası 8. ve 12. sınıflar da kapatılmıştı. Bu yıl LGS ve YKS sınavlarına girecek öğrencilerin yer aldığı 8. ve 12. sınıflar ile ilgili MEB, resmi açıklamayı yaptı...

8. ve 12. SINIFLAR AÇILDI MI?

İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme tedbirlerini açıkladı.

Bir açıklama da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık yarından itibaren 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime geçileceğini söyledi.

Ayrıca okul öncesi ve özel eğitim merkezleri de yüz yüze eğitime geçecek.

Öte yandan kalan sınıflarda uzaktan eğitim devam edecek.

MEB'in açıklamasına göre; Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecek.

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