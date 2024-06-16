8 yaşındaki oğlunu bıçakladı!

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde annesinin fırlattığı bıçakla yaralanan 8 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

AA'da yer alan habere göre ilçede müstakil evde yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen E.N. (50), henüz belirlenemeyen nedenle 8 yaşındaki oğlu A.C.N'ye ekmek bıçağını fırlattı.