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        Şehit çocuğundan etkilendi: 8 yıldır bedava oyuncak dağıtıyor

        Manisa'nın Soma ilçesinde 10 yıldır seyyar bir tezgahta oyuncak satarak geçimini sağlayan Cevdet Demirkan, 8 yıldır tezgahındaki oyuncakları şehit ve gazi çocuklarına bedava dağıtıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 14:30 Güncelleme: 04.04.2025 - 14:30
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        8 yıldır bedava dağıtıyor
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        Zonguldak'tan 12 yıl önce Manisa'nın Soma ilçesine gelen Cevdet Demirkan, emekliliğinin ardından 10 yıldır seyyar tezgahta oyuncak satarak aile ekonomisine katkı sunmaya çalışıyor. Cevdet Demirkan, şehit ve gazi çocukları ile yakınlarına ücretsiz oyuncak veriyor. Şehit çocuğu veya gazi çocuğu olduğuna dair kimliği gösteren herkese oyuncak veren Demirkan, oyuncak alamayacak durumdaki çocuklara da istediği oyuncağı hediye ederek mutlu ediyor.

        Tezgahına koyduğu bir kumbara sayesinde duyarlı vatandaşların da desteğini alan Demirkan daha fazla çocuğun yüzünü güldürüyor. Tezgahtaki yazıyı gören duyarlı vatandaşlar, "Bizim de katkımız olsun" diyerek kumbaraya para bırakırken, Demirkan da bu paralarla İzmir'den yeni oyuncaklar alarak ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıyor.

        Demirkan, Sakarya'da bir şehit cenazesinde şehit oğlundan etkilenmesi üzerine böyle bir karar aldığını anlattı. Demirkan şunları söyledi:

        "Aslen Zonguldaklıyım. 12 senedir Soma'da yaşıyorum ve 10 senedir oyuncak satarak geçimimi sağlıyorum. Emekliyim ama maaşımın yarısı kesiliyor. O yüzden çalışmak zorundayım. 8 yıldır da şehit ve gazi çocuklarına oyuncak yardımı yapıyorum. Bunu ömür boyu yapmaya devam edeceğim. Kazandığımın yarısı şehit ve gazi çocuklarımıza oyuncak oluyor. Ömrüm yettiğince de buna devam edeceğim.

        Sakarya'da bir şehit cenazesine gitmiştik. Arkadaşımın kardeşiydi. Çocuğu çamur içinde tahta arabayla oynuyordu ve 'Babam bana araba getirecek' demişti. Çok etkilendim. Soma'ya döndüğümde bu yazıyı astım. Tezgahıma bir de kumbara bıraktım. İsteyen vatandaşlar buraya para bırakarak bu davranışa destek oluyor. Toplanan parayla İzmir Kemeraltı'na giderek oyuncak alıyorum. Arkadaşlarım bana kızıyor. Senin ihtiyacın var niye böyle yapıyorsun diyor ama önemli değil. Bir ekmek değil yarım ekmek yerim yine de şehit ve gazi çocuklarını sevindiririm."

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