80 milyon insanın paylaştığı gizemli durum: Kekemelik neden oluyor? Genetik ve beyin yapısın ne kadar etkili?

Çocukluk döneminde başlayan kekemelik, çoğu kişide zamanla geçse de bazı bireylerde kalıcı hale gelebilir. Genetik faktörler, beyin yapısındaki ince farklar ve çevresel etkilerin bir arada rol oynadığı bu durum, konuşma terapisi ve farkındalık çalışmalarıyla yönetilebilir. Ancak kesin bir tedavi hala bulunmuş değil. İşte detaylar!