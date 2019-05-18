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81 ilde kumar ve tombala operasyonu

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Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Dairesi Başkanlıklarının koordinesinde ülke genelinde "Kumar ve Tombala Uygulaması" gerçekleştirildi. 336 şahsın gözaltına alındığı uygulamada, 655 aranan şahıs yakalandı. 250 umuma acık iş yeri, kooperatif ve derneğe yasal işlem yapılırken, 81 iş yeri kapatıldı. Uygulamada kumar makineleri ile silah, uyuşturucu ve kaçak sigara da ele geçirildi

Kumar ve tombala

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Dairesi Başkanlıklarının koordinesinde; genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, kumar ve tombala olarak tabir edilen oyunların özellikle Ramazan ayının gelişi ile birlikte kahvehane, kıraathane vb. ile dernek ve kooperatif adı altında faaliyet gösteren yerlerde oynatılmasının engellenmesi amacıyla Türkiye genelinde dün 22:00-01:00 saatleri arasında "Kumar ve Tombala Uygulaması" yapıldı.

655 ŞAHIS YAKALANDI, 81 İŞ YERİ KAPATILDI

Ülke genelinde 6 bin 947 ekip, 128 köpek ve 29 bin 089 personelin katılımı ile; 18 bin 339 kahvehane/ kıraathaneye,745 dernek ve kooperatife eş zamanlı uygulama yapıldı. 336 şahsın gözaltına alındığı uygulamada, 655 aranan şahıs yakalanırken, bin 590 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. 250 umuma acık iş yeri, kooperatif ve derneğe yasal işlem yapılan uygulamada, 81 iş yeri de kapatıldı.

 

10 SİLAH, 3 KESİCİ ALET, ESRAR...

Uygulamada ayrıca, 27 adet tombala makinası, 9 adet sigaramatik, 16 adet kumar makinası, 25 bin 342 TL para, 5 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 3 adet keseci delici alet, 2 adet kurusıkı tabanca, 48 adet dolu fişek, bin 190 gr esrar, 704 paket kaçak sigara ile çok sayıda kumar oynanmasına yarayan oyun kağıdı, pul, fiş vb. maddeler ele geçirildi.

 

 

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