Beyrut'ta 1939 yılında dünyaya geldiğini belirten Ebu Zahab, "Babam, 1947'de ablama okula gitmesi için bir bisiklet almıştı. Ben de o dönem 8 yaşındaydım. Ablam eğitimini tamamlamak için Avrupa'ya gitti ve bisikletini bana bıraktı. Ardından ben ve ağabeyim çıkıp bisikletle gezerdik. 1952 ve 1953'te artık biz de bisikletle okula gitmeye başladık. Bisiklet artık her gün kullandığım bir araç haline dönüşmüştü" dedi.