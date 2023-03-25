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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

84 yaşındaki bisiklet tutkunu haftada 50 kilometre pedal çeviriyor

Gençlik yıllarında Avrupa ülkelerinde katıldığı bisiklet yarışlarında dereceler alan 84 yaşındaki Lübnanlı Tarık Ebu Zahab, ilerleyen yaşına rağmen aktif bir şekilde pedal çevirmeye devam ediyor

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AA
  • 84 yaşındaki bisiklet tutkunu haftada 50 kilometre pedal çeviriyor

    84 yaşındaki Lübnanlı Tarık Ebu Zahab, ilerleyen yaşına rağmen aktif bir şekilde bisiklet sürüyor. AA'nın haberine göre Zahab zamanının büyük bir kısmını başkent Beyrut'un Hamra Mahallesi'ndeki Zarif bölgesinde 1966'da açtığı ve şu anda oğlu ile işlettiği bisiklet dükkânında geçiriyor.
  • 84 yaşındaki bisiklet tutkunu haftada 50 kilometre pedal çeviriyor

    Bisiklet satıp tamir ettiği 57 yıllık dükkanın duvarları, Ebu Zahab'ın 1957-1975 yıllarında başta Avrupa olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde katıldığı uluslararası bisiklet müsabakalarında elde ettiği madalyalar ve Batı medyasında kendisi hakkında çıkan haberlere ait kupürlerle dolu.
  • 84 yaşındaki bisiklet tutkunu haftada 50 kilometre pedal çeviriyor

    Ebu Zahab, ömrünün büyük bir bölümünü geçirdiği emektar dükkânında çocuklukta başlayan bisiklet tutkusunu, bu tutkuyla henüz 18 yaşındayken bir sporcu gibi Avrupa'ya gitmesini ve elde ettiği başarıları anlattı.
  • 84 yaşındaki bisiklet tutkunu haftada 50 kilometre pedal çeviriyor

    Beyrut'ta 1939 yılında dünyaya geldiğini belirten Ebu Zahab, "Babam, 1947'de ablama okula gitmesi için bir bisiklet almıştı. Ben de o dönem 8 yaşındaydım. Ablam eğitimini tamamlamak için Avrupa'ya gitti ve bisikletini bana bıraktı. Ardından ben ve ağabeyim çıkıp bisikletle gezerdik. 1952 ve 1953'te artık biz de bisikletle okula gitmeye başladık. Bisiklet artık her gün kullandığım bir araç haline dönüşmüştü" dedi.
  • 84 yaşındaki bisiklet tutkunu haftada 50 kilometre pedal çeviriyor

    O dönemi anlatırken gözleri dolan Ebu Zahab, ağabeyinin şu an kapalı olan Beyrut'un ilk bisiklet kulübü Sacre Coeur Sports Club'a girdiğini kendisinin ise yaşının küçük olması nedeniyle kulübe kaydolamadığını dile getirdi. Ebu Zahab, bir gün Beyrut ve güneyindeki Sayda kenti arasında kara yolunda bisiklet sürerken 1955'te Kulüp Başkanı Josep Holam'ın kendisini fark ettiğini ve bu sayede ismini kulübe kaydettirdiğini belirtti.
  • 84 yaşındaki bisiklet tutkunu haftada 50 kilometre pedal çeviriyor

    AVRUPA'DA YARIŞMALARA KATILDI

    Beyrut'tan 1957'de Paris'e gittiğini, ilk sene bisiklet konusunda biraz daha eğitim aldığını aktaran Ebu Zahab, ilk uluslararası bisiklet yarışına 1961'de Paris'te katıldığını kaydetti.
  • 84 yaşındaki bisiklet tutkunu haftada 50 kilometre pedal çeviriyor

    Fransa'da düzenlenen 4 yarışmada pedal çevirdiğini, katılımından dolayı ödüllendirildiğini ifade eden Ebu Zahab, 1961'de Paris'te katıldığı turnuvada elde ettiği derece dolayısıyla kendisine hediye edilen bisikleti hala dükkanında muhafaza ettiğini vurguladı.
  • 84 yaşındaki bisiklet tutkunu haftada 50 kilometre pedal çeviriyor

    Fransa'nın yanı sıra 1962 ile 1965 yıllarında Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen Barış Yarışı'na da katıldığını kaydeden Ebu Zahab, "Hayatımın en güzel dönemleri ve halen de çok iyi hatırladığım anlar Barış Yarışı idi" dedi.
  • 84 yaşındaki bisiklet tutkunu haftada 50 kilometre pedal çeviriyor

    ALMANYA'DA KENDİSİ İÇİN POSTA PULU BASILDI

    Almanya, Polonya ve Çekya'da düzenlenen bisiklet yarışlarına katılımından dolayı Ebu Zahab'ın adı, Almanya'nın Kleinmühlingen kentindeki Friedensfahrt yani Barış Yarışı isimli müzede yer alıyor.
  • 84 yaşındaki bisiklet tutkunu haftada 50 kilometre pedal çeviriyor

    Müzenin her yıl düzenlediği etkinliklere aksatmadan katıldığını söyleyen Ebu Zahab, "Beni çok onore ediyorlar. Birçok eski sporcu ile bir araya geliyoruz. Yarışmalarda derece elde eden genç sporculara da ödüllerini takdim ediyoruz" şeklinde konuştu. 
  • 84 yaşındaki bisiklet tutkunu haftada 50 kilometre pedal çeviriyor

    Dükkânındaki çalışma masasının hemen yanında yer alan mavi dosyasını titreyen elleriyle açan Ebu Zahab, Almanya'da 2014'te basılan resminin yer aldığı posta pullarını gösterdi.
  • 84 yaşındaki bisiklet tutkunu haftada 50 kilometre pedal çeviriyor

    LÜBNAN'DAKİ İÇ SAVAŞ YILLARINDA 15 SENE PEDAL ÇEVİREMEDİ

    Avrupa'daki spor faaliyetlerinin ardından ailevi sebeplerle ülkesine geri dönmek zorunda kalan Ebu Zahab, 1966'da halen işlettiği bu bisiklet dükkânını açtığını belirtti.
  • 84 yaşındaki bisiklet tutkunu haftada 50 kilometre pedal çeviriyor

    Ardından kısa aralıklarla Lübnan adına farklı ülkelerde yarışmalara katıldığını kaydeden Ebu Zahab, "Ancak Lübnan'a döndükten sonra performans ve çalışma standartlarım çok iyi olmadığı için derece elde edemedim" dedi. 
  • 84 yaşındaki bisiklet tutkunu haftada 50 kilometre pedal çeviriyor

    Lübnan'da 1975'te patlak veren ve 1990'a kadar süren kanlı ve yıkıcı iç savaş sırasında ne yaptığı sorusuna ise Ebu Zahab, "Evde oturdum. Bisiklet süremedim" yanıtını verdi.
  • 84 yaşındaki bisiklet tutkunu haftada 50 kilometre pedal çeviriyor

    HER HAFTA 50 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRİYOR

    İlerleyen yaşına ve bisiklet sürmek için altyapısı çok güçlü bir çevrenin bulunmaması rağmen, her hafta sonu sahil bölgesinde ailesi ve arkadaşları ile profesyonel bisikletine binmeyi ihmal etmeyen Ebu Zahab, "Her hafta sonu 50 kilometre pedal çeviriyorum" dedi.
  • 84 yaşındaki bisiklet tutkunu haftada 50 kilometre pedal çeviriyor

    Lübnan'daki herkes gibi artan araç sayından kaynaklı yoğun trafikten ve sürücülerin sporculara saygı duymamasından şikayetçi olan Ebu Zahab, özellikle bisiklet sürenlerin trafikte birçok sorun yaşadığını vurguladı. Ebu Zahab, "Yollar tehlikeli. Bisiklet sürerken anayolları kullanamıyorum" diye konuştu.

     

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