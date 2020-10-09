Adana Cuma namazı saati, 9 Ekim Adana il genelinde Cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Adana Cuma namazı saati ve 5 günlük namaz vakitleri tespit edildi. Peki; 9 Ekim Adana Cuma namazı saati kaçta? İşte, Adana Cuma namazı saati...

ADANA CUMA NAMAZI SAATİ - 9 EKİM 2020

Adana Cuma namazı saati: 12.31

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 09 Ekim 2020 Cuma 05:15 06:34 12:31 15:45 18:18 19:32 10 Ekim 2020 Cumartesi 05:16 06:35 12:31 15:44 18:17 19:31 11 Ekim 2020 Pazar 05:17 06:36 12:30 15:43 18:15 19:29 12 Ekim 2020 Pazartesi 05:18 06:37 12:30 15:42 18:14 19:28 13 Ekim 2020 Salı 05:18 06:38 12:30 15:41 18:12 19:27 14 Ekim 2020 Çarşamba 05:19 06:39 12:30 15:40 18:11 19:25 15 Ekim 2020 Perşembe 05:20 06:39 12:29 15:39 18:10 19:24

GUSÜL ABDESTİ NASIL ALINIR?

Gasl, yıkamak demektir. Gusül ve iğtisal da, yıkanma anlamını taşır. Din deyiminde gusül: Bütün bedenin yıkanmasıdır, Gusül (boy) abdesti alınmasıdır. Buna taharet-i kübra (büyük temizlik) denir. Böyle bir temizliği gerektiren hal cünüplüktür. Ayrıca kadınların hayız ve nifas kanlarının sona ermesidir. Cünüplük hali ise, aşağıda açıklanacağı üzere, şehvetle meninin atılmasından ve cinsel ilişkiden meydana gelir. Buna "cenabet olmak" ta denir.

1. Gusletmek, yani boy abdesti almak isteyen bir kişi önce besmele çeker ve sol ayağı ile gusül yerine girer.

2. "Niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya" diye niyet eder.

3. Elleri bileklere kadar yıkadıktan sonra edep yerlerini sol eliyle temizler.

4. Bundan sonra sağ avucuyla ağzına üç kere su alır ve her defasında ağzını boğazına kadar gargara şeklinde çalkalar. Oruçlu ise boğazına su kaçmamasına dikkat eder.

5. Sağ avucuyla burnuna, genzine kadar üç defa su çeker, her defasında sol eliyle burnunu temizler. Bundan sonra tıpkı namaz abdesti gibi abdest alır.

6. Abdest aldıktan sonra önce başına, sonra sağ, daha sonra da sol omuza üçer defa su döker ve vücudunu yıkar. Suyu her döküşte elleriyle vücudunu iyice ovuşturur. İğne ucu kadar kuru yer kalmaksızın vücudun her tarafını güzelce yıkar. Gusülde bıyık, saç ve sakal diplerine suyun iyice işlemesi için ovuşturulur. Göbek boşluğu, küpe delikleri dikkat edilerek yıkanır. Böylece gusül abdesti almış olunur.

Suyu gereğinden fazla veya az kullanmak, guslederken konuşmak, bir özrü olmadığı hâlde başkasından yardım istemek gusülde mekruh olan davranışlardandır. Gusül, abdest yerine de geçer.

Gusülsüz (Cünüp, hayız ve nifas durumunda) olanların yapamayacağı şeyler:

Gusül abdesti olmayanlar, Namaz kılmak, Tilavet secdesi yapmak, Camiye girmek, İtikâf yapmak, Kâbe’yi tavaf etmek, Kur'an'a dokunmak, Kur’an okumak gibi şeyleri yapamazlar.