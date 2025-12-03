Habertürk
        Haberler Spor Futbol İngiltere 9 gollü maçta Manchester City, Fulham'ı devirdi! - Futbol Haberleri

        9 gollü maçta Manchester City, Fulham'ı devirdi!

        Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 14. hafta maçında deplasmanda Fulham'ı 5-4 mağlup etti.

        Giriş: 03.12.2025 - 00:43 Güncelleme: 03.12.2025 - 00:43
        9 gollü maçta kazanan Manchester City!
        İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Fulham'ı 5-4 mağlup etti.

        Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Erling Haaland, 37. dakikada Tijjani Reijnders, 44 ve 48. dakikalarda Phil Foden ile 54. dakikada Sander Berge (kendi kalesine) attı.

        Güney Londra temsilcisinin golleri ise 45+2. dakikada Emile Smith Rowe, 57. dakikada Alex Iwobi, 72 ve 78. dakikalarda Samuel Chukwueze'den geldi.

        Erling Haaland, Premier Lig'deki 111. maçında 100. golünü atarak bu sayıya en hızlı ulaşan futbolcu oldu. Bu alanda rekor, 124 maçla Alan Shearer'a aitti.

        Manchester City bu galibiyetle puanını 28'e çıkararak lider Arsenal ile farkı 2'ye indirdi. Fulham ise 17 puanda kaldı.

