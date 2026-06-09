9 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI: İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin ve motorine zam geldi mi?
Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma devam ederken 9 Haziran 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları yeniden güncellendi. Sürücüler "bugün benzin ne kadar oldu?" sorusuna yanıt ararken, şehirler arasındaki fiyat farkları dikkat çekiyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir günce akaryakıt fiyatları...
Giriş: 09 Haziran 2026 - 11:31 Güncelleme:
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Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt tabelalarını değiştirmeye devam ediyor. 9 Haziran 2026 güncel fiyat listesi açıklandı; İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları merak konusu olurken, LPG’deki son durum da araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.
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İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI (9 Haziran 2026)
Avrupa Yakası:
Benzin: 62,92 – 63,45 TL
Motorin: 66,31 TL
LPG: 31,99 TL
Anadolu Yakası:
Benzin: 62,80 – 63,31 TL
Motorin: 66,17 TL
LPG: 31,39 TL
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ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI (9 Haziran 2026)
Benzin: 63,89 – 64,42 TL
Motorin: 67,44 TL
LPG: 31,97 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI (9 Haziran 2026)
Benzin: 64,17 – 64,70 TL
Motorin: 67,71 TL
LPG: 31,79 TL
Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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