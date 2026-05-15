        Haberler Gündem 9 ilde tarihi operasyon! Bakan Ersoy'dan kaçakçılıkla mücadele mesajı

        9 ilde tarihi operasyon! Bakan Ersoy'dan kaçakçılıkla mücadele mesajı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya merkezli 9 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelenin Türkiye'nin medeniyet mirasına sahip çıkma iradesinin önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı

        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 21:48
        'Bu topraklara ait olan bu topraklarda olacak'

        Konya merkezli 9 ilde uluslararası tarihi eser kaçakçılarına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şebekenin, yurt dışındaki müzayede evlerine sattıkları tarihi eserler karşılığında Türkiye’ye yaklaşık 204 milyon TL para transferi yaptığı tespit edildi.

        Operasyonlarda 417 adet sikke, 154 adet tarihi eser niteliğinde obje, 3 adet tarihi eser niteliğinde kitap, 10 adet dedektör ile silah ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 11’i ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı, 10 şüpheli ise tutuklandı.

        Bakan Mehmet Nuri Ersoy paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

        Bakanlığımızca yurt dışından iadesi sağlanan eserlerin her biri kültür varlıklarımızın ait olduğu topraklara yeniden kavuşmasının taşıdığı güçlü anlamı ortaya koymaktadır.

        Ancak bizim için asıl mesele, bu eserlerin yıllar sonra geri getirilmesi değil; ait oldukları topraklardan hiç koparılmadan korunabilmesini sağlamaktır. Bu nedenle kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede yürütülen her çalışma, yalnızca bir güvenlik operasyonu değil, aynı zamanda medeniyet mirasımıza sahip çıkma iradesinin de somut bir göstergesidir.

        Bu bakımdan, Emniyet Genel Müdürlüğümüz KOM Başkanlığı tarafından Konya merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyon ülkemiz açısından son derece kıymetlidir.

        Operasyonda 500’den fazla kültür varlığının ele geçirilmesinin yanı sıra, yurt dışındaki müzayede evleri ile kaçak kazı yapan kişiler arasındaki bağlantıların ve para transferlerinin ortaya çıkarılması, bir suç ağının çökertilmesini sağlamıştır.

        Bu başarılı çalışma, Türkiye’nin kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadeledeki kararlılığını ve ciddiyetini dünya kamuoyuna bir kez daha göstermiştir.

        Bu ülkeye ait olanın bu topraklarda kalmasını mümkün kılan vizyoner yaklaşım ve başarılı operasyon için İçişleri Bakanımız Mustafa Çitfçi’ye şükranlarımı sunuyor; emeği geçen tüm emniyet mensuplarımızı gönülden tebrik ediyorum.

