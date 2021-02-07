9. sınıf soru bankası ve deneme sınavları Habertürk Akademi sayfasında öğrencilerin erişimine sunuldu. 7 gün boyunca üyelik ücreti olmayan Habertürk Akademi'de 9. sınıf öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen konu ve ders programlarıyla uyumlu videolara ve deneme sınavlarına ulaşabilecek. İşte 9. sınıf soru bankası ve deneme sınavları

9. SINIF DENEME SINAVLARI - SORU BANKASI

TYT ve AYT sınavlarına hazırlanan 9. sınıf öğrencileri aşağıdaki bağlantıya tıklayarak deneme sınavlarına katılabilirler.

9. SINIF DENEME SINAVLARI İÇİN TIKLAYIN

9. SINIF KONU ANLATIMLARI

Sistemde toplam süresi 300 saati aşan, 7500’den fazla konu anlatımlı video bulunuyor. Yanlış yaptığınız soruların çözümlerini videolu anlatımla anında görebilirsiniz. İlgili konu hakkında daha fazla bilgi almak istediğinizde de konu anlatımı videolarını istediğiniz zaman izleyebilirsiniz.

9. SINIF KONU ANLATIMLARI İÇİN TIKLAYIN