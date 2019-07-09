Evde bakım parası Temmuz ayında ödenmeye başlanıp başlanılmadığı araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım maaşı, il il hesaplara yatırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, bakıma ihtiyacı olan engelliler ile yaşlıların ailelerinden ayrılmaması amacıyla ödenen evde bakım yardımından faydalananların sayısı, geçen sene 513 bin 276 iken, bu rakam yılın ilk altı ayında 515 bin 749'a ulaştı. Yılın ilk altı ayında bu yardımı alanlara 3 milyar 934 milyon 624 bin lira kaynak aktarıldı. Temmuz ayı itibari ile de evde bakım maaşına zam yapıldı. Yani bu aydan itibaren zamlı maaşlar alınacak. Peki evde bakım maaşı başvuruları nasıl yapılır? 2019 evde bakım maaşı ne kadar? Maaş alanlar sorgulama işlemini nasıl yapıyor? İşte 20 Haziran evde bakım maaşına dair detaylar...

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER 9 TEMMUZ

Evde bakım maaşları, her ayın ikinci haftasından itibaren Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. Ancak henüz Temmuz ayı maaşlarının yatırıldığına dair bir bilgi gelmedi. Evde bakım maaşları yatırılan illerle ilgili bilgiler geldikçe detaylar haberlerimizde olacak.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA E-DEVLET

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e sms atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.

Bu yardımdan, en az yüzde 50 engelliler ve ağır engeli bulunanlar veya tam bağımlı olanlar, il müdürlükleri bünyesinde görev alan bakım hizmetleri değerlendirme heyetince bakıma ihtiyacı olan, engelliliği tespit edilen ve hanede kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgari ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden az olan kişiler faydalanabiliyor.

EVDE BAKIM PARASI NE KADAR?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, evde bakım maaşı ocak-haziran döneminde bin 305 lira iken, temmuz ayından itibaren bin 383 liraya çıktı.

Bakıma muhtaç engellilerin özel bakım merkezlerinde bakımı için ödenen para tutarı da 2 bin 611 liradan 2 bin 767 liraya yükseldi.

Bakıma ihtiyacı olan engelli ile yaşlıların ailelerinden ayrılmaması ve vatandaşların hayat kalitesinin yükseltilmesi amacıyla verilen yardım kapsamında, Türkiye genelinde 2018'de 513 bin 276 vatandaşa 6 milyar 675 milyon lira kaynak aktarıldı.