Bursa'da olay, merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi’nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde arkadaşıyla oturan Trabzonspor formalı 9 yaşındaki bir çocuk, sokak arasında bisikletiyle ilerleyen bir kişinin önce hakaretlerine ardından biber gazı saldırısına uğradı.

"GEREKLİ CEZAYI ALMALIDIR"

Bordo Mavili Kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Bursa’da henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs; 9 yaşındaki Trabzonspor Futbol Okulu mensubu öğrencimize önce hakaret edip sonra da yüzüne biber gazı sıkarak asla kabul edilemez bir saldırı gerçekleştirmiştir.

Biber gazının etkisinden ötürü hastanede tedavi gören genç taraftarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; saldırıyı gerçekleştiren bu şahsın bir an önce yakalanarak gereken cezayı alması için konunun takibinde olacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz."