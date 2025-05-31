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        Haberler Gündem Kuzey Marmara Otoyolu'nda dehşet kaza! 9 yaşındaki çocuk taklalar atan otomobilden yola savruldu - Gündem haberleri

        9 yaşındaki çocuk taklalar atan otomobilden yola savruldu

        Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza: 9 yaşındaki çocuk taklalar atan otomobilden yola savruldu! Emniyet kemeri kullanmayan arka koltukta yolcu olan O.A. isimli çocuk, taklalar atan otomobilden yola düştü. Kaza esnasında yolda seyir halinde olan diğer sürücüler çocuğu sakinleştirerek kazanın ilk şokunu atlatmasını sağladı. O anlar saniye saniye güvenlik ve araç içi kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 23:26 Güncelleme: 31.05.2025 - 23:52
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        Otoyolda inanılmaz kaza
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        Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) Sakarya geçişinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Emniyet kemeri takılı olmadığı öğrenilen 9 yaşındaki çocuğun taklalar atan otomobilden yola savrulduğu an, güvenlik ve araç içi kamerasına yansıdı.

        KONTROLDEN ÇIKINCA OTOMOBİLE ÇARPTI

        Kaza, dün gece saat 23.50 sıralarında KMO Sakarya geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde ilerlemekte olan S.A.’nın (21) kontrolünden çıkan otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan L.A. (29) idaresindeki otomobile çarptı.

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        EMNİYET KEMERİ TAKANLAR HAFİF YARALANDI

        Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı. Emniyet kemeri takan 2 yolcunun hafif derecede yaralandığı ve basit tıbbi müdahale neticesinde aynı gün taburcu edildiği öğrenildi.

        DÜŞEN ÇOCUĞU SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTILAR

        Emniyet kemeri kullanmayan arka koltukta yolcu olan 9 yaşındaki O.A. isimli çocuk, taklalar atan otomobilden yola düştü. Kaza esnasında yolda seyir halinde olan diğer sürücüler çocuğu sakinleştirerek 'Gel bir şey yok paşam' deyip, kazanın ilk şokunu atlatmasını sağladı. O anlar saniye saniye güvenlik ve araç içi kamerasına yansıdı.

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        #Otoyol kaza
        #sakarya
        #haberler
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