Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) Sakarya geçişinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Emniyet kemeri takılı olmadığı öğrenilen 9 yaşındaki çocuğun taklalar atan otomobilden yola savrulduğu an, güvenlik ve araç içi kamerasına yansıdı.

KONTROLDEN ÇIKINCA OTOMOBİLE ÇARPTI

Kaza, dün gece saat 23.50 sıralarında KMO Sakarya geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde ilerlemekte olan S.A.’nın (21) kontrolünden çıkan otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan L.A. (29) idaresindeki otomobile çarptı.

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EMNİYET KEMERİ TAKANLAR HAFİF YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı. Emniyet kemeri takan 2 yolcunun hafif derecede yaralandığı ve basit tıbbi müdahale neticesinde aynı gün taburcu edildiği öğrenildi.

DÜŞEN ÇOCUĞU SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTILAR

Emniyet kemeri kullanmayan arka koltukta yolcu olan 9 yaşındaki O.A. isimli çocuk, taklalar atan otomobilden yola düştü. Kaza esnasında yolda seyir halinde olan diğer sürücüler çocuğu sakinleştirerek 'Gel bir şey yok paşam' deyip, kazanın ilk şokunu atlatmasını sağladı. O anlar saniye saniye güvenlik ve araç içi kamerasına yansıdı.