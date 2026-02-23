Bankalar 90 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriyor: 2026 Şubat faizsiz kredi veren bankalar listesi
Bankalar, 2026 yılıyla birlikte faizsiz kredi ve taksitli nakit avans limitlerinde güncellemeye gitti. Bu kapsamda müşteriler, 90 bin TL'ye kadar faizsiz kredi kullanabiliyor; geri ödemeler ise 3 veya 6 aylık taksitlerle yapılıyor İşte, faizsiz kredi veren bankalar…
Giriş: 23.02.2026 - 16:13 Güncelleme:
1
Bankalar, faizsiz kredi ve nakit avans kampanyalarını güncelleyerek yeniden müşterilerin kullanımına sundu. Mevcut uygulamalara göre beş banka, müşterilerine 65 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkânı ve 25 bin TL’ye kadar faizsiz nakit avans sunuyor. Bu gelişmeyle birlikte, 2026 Ocak ayında faizsiz kredi veren bankalar vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yerini aldı. İşte, faizsiz kredi sunan bankalarla ilgili merak edilen ayrıntılar…
2
GARANTİ BBVA
- 50 bin TL faizsiz kredi 3 ay vade
- 25 bin TL nakit avans, 3 ay vade
3
AKBANK
- 6 ay vadeyle 35 bin TL kredi
- 3 ay vadeyle 25 bin TL taksitli avans.