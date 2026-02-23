Bankalar, faizsiz kredi ve nakit avans kampanyalarını güncelleyerek yeniden müşterilerin kullanımına sundu. Mevcut uygulamalara göre beş banka, müşterilerine 65 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkânı ve 25 bin TL’ye kadar faizsiz nakit avans sunuyor. Bu gelişmeyle birlikte, 2026 Ocak ayında faizsiz kredi veren bankalar vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yerini aldı. İşte, faizsiz kredi sunan bankalarla ilgili merak edilen ayrıntılar…