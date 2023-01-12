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HABERTURK.COM

ABD'de binlerce uçuşu etkileyen sistem arızasının rutin planlı sistem bakımı sırasında meydana gelen bir hatanın sonucu gibi göründüğü açıklandı.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), dün gece saatlerinde uçuş kontrol merkezindeki arıza nedeniyle uçuşların durdurulduğunu açıklamıştı. Ülkede binlerce uçuş iptal olmuş, havalimanlarında gecikmeler meydana gelmişti. FAA, sabah saatlerinde durdurulan uçuşların yeniden başlatıldığını duyurmuştu. ABC News'ün ABD'li yetkililerden edindiği bilgilere göre, sistem arızasının rutin planlı sistem bakımı sırasında meydana gelen bir hatanın sonucu gibi göründüğü açıklandı.

90 DAKİKADA 11 BİN UÇUŞ! Uçuş takip sitesi FlightAware'e göre, iç ve dış hatlarda toplam 4 bin 592 uçuşta gecikme yaşanırken 813 uçuş iptal edildi. Reuters'ın aktardığına göre, 90 dakikalık aksama sürecinde 11 bin uçuş kesintiye uğradı.