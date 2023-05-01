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90'lara damga vuran Pınar Aylin yıllara meydan okuyor! Güzelliğine binlerce beğeni geldi!

90'lı yıllara damga vurmuş isimlerden biri olan Pınar Aylin, 50 yaşında olmasına rağmen güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Aylin'in son pozlarına sevenlerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.

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  • 90'lara damga vuran Pınar Aylin yıllara meydan okuyor! Güzelliğine binlerce beğeni geldi!

    Bir kamyonetin arkasında çektiği "Deliler Gibi" şarkısının klibindeki halleriyle gönüllere taht kuran fakat uzun süredir sektörden uzak bir yaşam sürdüren Pınar Aylin son haliyle gündem oldu.
  • 90'lara damga vuran Pınar Aylin yıllara meydan okuyor! Güzelliğine binlerce beğeni geldi!

    90'lı yıllara damgasını vurmuş isimlerden biri olan Pınar Aylin, müzik sektöründen ve gündemden uzak bir yaşam sürdürse de, sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
  • 90'lara damga vuran Pınar Aylin yıllara meydan okuyor! Güzelliğine binlerce beğeni geldi!

    Instagram hesabında 210 bin takipçisi olan Pınar Aylin, yayınladığı son gönderileriyle magazin gündeminin konuşulan isimlerinden biri oldu. Ünlü isim güzelliğiyle büyüledi.
  • 90'lara damga vuran Pınar Aylin yıllara meydan okuyor! Güzelliğine binlerce beğeni geldi!

    Pınar Aylin'in son gönderilerinin altına sevenlerinden: "Yıllara meydan okuyor", "Kim der ki 50 yaşında", "Hala genç kız gibisiniz" gibi yorumlar geldi.
  • 90'lara damga vuran Pınar Aylin yıllara meydan okuyor! Güzelliğine binlerce beğeni geldi!

    İşte Pınar Aylin'in son hali...
  • 90'lara damga vuran Pınar Aylin yıllara meydan okuyor! Güzelliğine binlerce beğeni geldi!
  • 90'lara damga vuran Pınar Aylin yıllara meydan okuyor! Güzelliğine binlerce beğeni geldi!
  • 90'lara damga vuran Pınar Aylin yıllara meydan okuyor! Güzelliğine binlerce beğeni geldi!
  • 90'lara damga vuran Pınar Aylin yıllara meydan okuyor! Güzelliğine binlerce beğeni geldi!
  • 90'lara damga vuran Pınar Aylin yıllara meydan okuyor! Güzelliğine binlerce beğeni geldi!
  • 90'lara damga vuran Pınar Aylin yıllara meydan okuyor! Güzelliğine binlerce beğeni geldi!
  • 90'lara damga vuran Pınar Aylin yıllara meydan okuyor! Güzelliğine binlerce beğeni geldi!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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