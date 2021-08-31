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Haberler Gündem 92 yaşındaki Kore Gazisi korona kurbanı
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92 yaşındaki Kore Gazisi koronavirüsten hayatını kaybetti

Karaman'da yakalandığı koronavirüsten dolayı hastanede tedavi altına alınan 92 yaşındaki Kore Gazisi Süleyman Öztürk, 4 günlük yaşam savaşını kaybetti. 7 çocuğundan 65 torunu olan Öztürk, Karaman'da yaşayan 2 Kore Gazisi'nden biriydi.

92 yaşındaki Kore Gazisi korona kurbanı
92 yaşındaki Kore Gazisi korona kurbanı
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İHA

Karaman'da yakalandığı koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden 92 yaşındaki Kore gazisi Süleyman Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı.

Geçen çarşamba günü evinde aniden fenalaşan Kore gazisi Süleyman Öztürk, ailesi tarafından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan ve yapılan test sonuçlarında koranavirüse yakalandığı belirlenen Öztürk, önceki akşam hayatını kaybetti. Süleyman Öztürk için dün öğle namazının ardından şehir mezarlığı içindeki boş alanda cenaze namazı kılındı.

Sosyal mesafeye kuralına uyularak kılınan cenaze namazına Öztük’ün ailesi ve yakınları ile Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şube Başkanı Behiç Baş ile gaziler katıldı. Namazın ardından Süleyman Öztürk, aynı mezarlıktaki gaziler mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı. 7 çocuğundan 65 torunu olan Süleyman Öztürk, Karaman'da yaşayan 2 Kore Gazisi'nden biriydi.

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