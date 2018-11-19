Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2019 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada seyahat acentelerine uçuş ve kruvaziyer desteği kapsamında 2019 yılı bütçesinde 943 milyon lira ödenek ayrıldığını bildirdi. Ersoy "Rekabet gücümüzü korumak amacıyla seyahat acentelerine uçuş ve kruvaziyer desteği uygulaması kapsamında 2019 yılı bütçemizde 943 milyon TL ödenek ayrıldı. Bağlı ve ilgili kuruluşlar dâhil 2019 yılı bütçemiz 5.66 milyar lira olarak öngörülmekte. Bütçenin 1.32 milyar lirası yatırım, 4.34 milyar lirası ise cari bütçe olarak planlanmakta" diye konuştu.

'TÜRKİYE REKORU KIRILACAK'

Turizm sektörünün yılın üçüncü çeyreği itibarıyla yüzde 23'lük artışla yaklaşık 32 milyon turiste ulaştığını belirten Ersoy "Yılsonu itibarıyla 40 milyon (turist) rakamı aşılarak Türkiye rekoru kırılacak" diye konuştu. Ersoy "Hedefimiz turist sayısının yanı sıra turizm gelirini artırmak olacak, 2019'da nitelikli turiste odaklanmak istiyoruz Önümüzdeki yıl çok daha iyi bir turizm sezonu bizleri bekliyor, 2019 erken rezervasyon satışları geçen senenin çok

üstünde rakamlarla başladı" ifadesini kullandı.

'AKM'DE İHALE SÜRECİ BU AY SONU BAŞLAYACAK'

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin en kısa sürede hizmete girmesini teminen kasım sonu itibarıyla ihale sürecini başlatacaklarını belirten Ersoy "Hedefimiz Şubat ayında temeli atacağımız bu projeyi 2 yıl içinde tamamlamak" diye konuştu. Ersoy, bu yasama döneminde mevcut destek mekanizmalarını çeşitlendirecek ve film turizmini geliştirecek yeni sinema kanununun da TBMM'ye sunulmasını beklediklerini aktardı. Ersoy "Çin başta olmak üzere Hindistan, Japonya, Güney Kore ile

son yıllarda ivme kazanan siyasi ve ekonomik ilişkileri kültür ve turizm alanında da geliştirmek amacındayız" dedi.

Özelikle Kapadokya'da pek çok bakanlığın yetki ve sorumluluk alanlarının çakıştığını anlatan bakan, bürokrasiyi azaltmak üzere hazırlanan bir düzenlemenin yakında TBMM'ye sevk edileceğini söyledi.

'DİREKT TURİZM HAMLESİ'Nİ HAYATA GEÇİRDİK'

Turizmde Türkiye markasının yeniden yapılandırılması hususunun 2019 tanıtım faaliyetlerinin odak noktası olacağını belirten Ersoy şöyle konuştu: "THY ile imzaladığımız protokol ile Direkt Turizm Hamlesi'ni hayata geçirdik. Bu doğrultuda, 2019 Nisan ayı itibarıyla 13 hatta, 67 frekansla Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir havalimanlarına tarifeli uçuşlar başlatılacak. Turizm Bakanlığı THY'nin bu uçuş noktalarını tanıtım ile destekleyecek. Esasen önemli olan bu hatları açmak değil, açılmış hatların dolu ve kârlı bir şekilde uçmasını sağlamak, bunu destekleyeceğiz."

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