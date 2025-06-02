95 yaşına giren Clint Eastwood yeni filmine hazırlanıyor

31 Mayıs'ta 95 yaşına giren Clint Eastwood, yavaşlamaktan yana değil. Usta oyuncu - yönetmenin emekli olmasını bekleyenler, geçen yıl tamamlanan 'Juror #2'nin onun son filmi olacağını düşünse de fena halde yanıldı.

Veda etmeyi hiç sevmeyen Clint Eastwood, Avusturya'nın yayın organı Kurier’e yönetmenliği bırakmadığını açıkladı. "Bir adamın yaşla birlikte daha iyi olamayacağına dair hiçbir neden yok" diyen Eastwood, devam etmek için hâlâ enerjisi ve deneyimi olduğunu belirtti.

“Elbette belli bir yaşta yeteneğini kaybeden yönetmenler var ancak ben onlardan biri değilim” diyen sanatçının halihazırda yeni bir filmin ön prodüksiyonunda olduğu öğrenildi. Yeni filmin isim, oyuncu kadrosu veya içeriğine dair henüz bir bilgi verilmese de Clint Eastwood'un hızı göz önüne alındığında 2025 sonlarında gösterime girmesi söz konusu olabilir.

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Hollywood'un eski sisteminde yetişmiş olmanın kendisini sanatçı olarak sürekli gelişmeye ve yeni fikirlerin peşinde olmaya zorladığını da vurgulayan Clint Eastwood; "Bir oyuncu olarak stüdyoyla kontratlıydım, eski sistemdeydim ve her yıl yeni bir şey öğrenmeye mecburdum. Bu yüzden hâlâ bir şey öğrenebildiğim ve tamamen bunamış olmadığım sürece çalışmaya devam edeceğim" dedi.