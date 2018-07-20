Çin’de düzenlenen Milletler Ligi Finalleri’nde büyük bir başarıya imza atarak gümüş madalya; İspanya’da düzenlenen Akdeniz Oyunları’nda ise; bronz madalya kazanma başarısı gösteren A Bayan Milli Takımı, 2018 Milli Takımlar faaliyetleri kapsamında gözünü FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası’na çevirdi. Milliler, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası hazırlık kampı ve çalışmalarına, 26 Temmuz’da İstanbul’da başlayacak. Ay-yıldızlılar sırasıyla 6-13 Ağustos’ta Hollanda’da Hollanda Milli Takımı ile 18-21 Ağustos tarihleri arasında ise; İstanbul’da Kanada Bayan Milli Takımı ile ikili kamp gerçekleştirecek ve özel hazırlık karşılaşmaları oynayacak.
Hazırlıklarını yoğun bir tempoda devam ettirecek olan A Milliler, 22-26 Ağustos 2018 tarihleri arasında da Antalya’da Belek’te Gloria Kupası’na katılacak. Gloria Kupası’nda; Rusya, İtalya ve Azerbaycan gibi güçlü ve zorlu rakipler ile hazırlık karşılaşmaları oynayacak.
MONTRÖ TURNUVASI
A Bayan Milli Takımı, Gloria Kupası’nın ardından İtalya’nın Rimini şehrine giderek kısa bir kamp ile hazırlıklarını sürdürecek. Milliler, kampın ardından 4-9 Eylül 2018 tarihlerinde İsviçre’de düzenlenecek Montrö Turnuvası’na katılacak. Montrö Turnuvası’nda A Grubu’nda yer alacak olan Milliler, Çin, İtalya ve İsviçre ile mücadele edecek.
FIVB DÜNYA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI
Ay-yıldızlılar, Japonya’nın ev sahipliğinde 29 Eylül - 20 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenecek FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası’na katılacak. Bu yıl 18. kez düzenlenecek FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası’na ise 24 takım katılıyor. FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası’nda B Grubu’nda yer alan Milliler, Çin, İtalya, Bulgaristan, Kanada ve Küba ile mücadele edecek. B Grubu’ndaki karşılaşmalar, Japonya’nın Sapporo şehrinde, 29 Eylül - 4 Ekim 2018 tarihleri arasında oynanacak.
TURNUVANIN STATÜSÜ
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Grup karşılaşmaların ardından gruplarında ilk 4 sırayı elde edecek takımlar, adlarını 2. Tur’a yazdıracaklar. 2. Tur’da çapraz eşleşmeler sonucunda 2 grup oluşturulacak. Tek devreli lig usulüne göre oynayacak karşılaşmalar sonucunda ilk 3 sırada yer alan takımlar, 3. Tur’a yükselecek. 3.Tur’da ise; çapraz eşleşmeler sonucunda 2 grup oluşturulacak. Oynanan karşılaşmaların ardından ilk 2 sırayı alan takımlar, yarı finale yükselecek. FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası; yarı finallerin ardından final etabı karşılaşmaları (final ve üçüncülük maçı) ile tamamlanacak.
A Bayan Milli Takımı'nın 17 kişilik hazırlık kampı kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Eda Erdem Dündar (Fenerbahçe), Beyza Arıcı, Meliha İsmailoğlu, Şebnem Simge Aköz (Eczacıbaşı VitrA), Zehra Güneş, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Ebrar Karakurt, Gizem Örge (VakıfBank), Aslı Kalaç, Hande Baladın, Meryem Boz, (Galatasaray), Cansu Aydınoğulları (Çanakkale Belediyespor), Elif Şahin, Saliha Şahin (Karayolları), Şeyma Ercan (Türk Hava Yolları), Aylin Sarıoğlu (Nilüfer Belediyespor)
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