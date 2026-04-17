        A Knight of Seven Kingdoms 2. sezon çekimleri iptal edildi! A Knight of Seven Kingdoms dizisi neden iptal edildi, yeni sezon olcak mı, ne zaman yayına girecek?

        HBO'nun büyük beklenti yaratan ve A Knight of the Seven Kingdoms evreninde geçen yeni yapımı, ikinci sezon hazırlıkları sürerken beklenmedik bir gelişmeyle gündeme geldi. Kanarya Adaları'nda Las Niñas Barajı çevresinde kurulan dev çekim platosunun, bölgeyi etkisi altına alan Therese Fırtınası nedeniyle zarar gördüğü öğrenildi. Yaşanan bu gelişme sonrası prodüksiyon sürecinin nasıl etkileneceği ise merak konusu oldu. İşte detaylar

        Giriş: 17 Nisan 2026 - 11:06 Güncelleme:
        1

        HBO imzasını taşıyan ve merakla beklenen A Knight of the Seven Kingdoms dizisinin ikinci sezon hazırlıkları, çekimlerin yapıldığı Kanarya Adaları’nda yaşanan şiddetli hava koşulları nedeniyle sekteye uğradı. Son 15 yılın en yoğun yağış miktarının kaydedildiği Therese Fırtınası sonrası Las Niñas Barajı çevresindeki set alanında su seviyesinin hızla yükseldiği ve prodüksiyon sahasının önemli bir bölümünün sular altında kaldığı bildirildi. Yaşanan gelişmenin çekim takvimini nasıl etkileyeceği ise gündemdeki yerini koruyor. Detaylar haberimizde

        2

        SET EKİBİ TAHLİYE EDİLDİ

        Yerel kaynaklar ile Atlantico Hoy’un aktardığı bilgilere göre sel suları, çekimler için kurulan özel set yapıları ve teknik ekipmanlarda ciddi hasara yol açtı. Raul Garcia Brink, yapım ekibinin Kanarya Adaları’ndaki çekim alanını boşaltmak zorunda kaldığını resmi olarak doğruladı. Normalde 15 Mayıs’a kadar kullanılması planlanan lokasyonun, su seviyesinin düşmemesi ve hasarın büyüklüğü nedeniyle tamamen tahliye edildiği belirtildi. HBO’nun, George R. R. Martin’in eserinde yer alan kuraklık sahneleri için seçtiği bölgenin sel nedeniyle kullanılamaz hale gelmesi ise prodüksiyonda beklenmedik bir aksaklığa yol açtı.

        3

        ÇEKİMLER İSPANYA'YA TAŞINDI

        Belfast’ta başlayan ve daha sonra İspanya’nın zorlu arazi koşullarına taşınan çekimlerin, yaşanan fırtınanın ardından İspanya ana karasına kaydırıldığı bildirildi. Yapım ekibinin, sular altında kalan set alanının kaldırılması ve bölgenin eski haline getirilmesi için yetkililere resmi bir eylem planı sunması gerekiyor. Ayrıca çevrede oluşan zararın telafisi amacıyla yapım şirketi tarafından 50 adet Kanarya Adası çamı dikilmesini içeren ağaçlandırma çalışmalarının başlatıldığı açıklandı.

        4

        YAYIN TARİHİ NETLİK KAZANMADI

        Gelen raporlar, çekimlerin önemli bir bölümünün fırtına öncesinde tamamlandığını gösteriyor. Planlamaya göre Haziran 2026’da bitirilmesi ve 2027 yılında izleyiciyle buluşması beklenen yapımın yayın tarihinde herhangi bir gecikme olup olmayacağı ise henüz kesinlik kazanmadı.

        5

        İlk sezonunda bölüm başına ortalama 24 milyon izleyiciye ulaşan ve Rotten Tomatoes’ta %94 gibi yüksek bir beğeni oranı yakalayan dizi, Ser Duncan the Tall ile Aegon V Targaryen’in hikâyesini ekranlara taşımaya devam ediyor. HBO ise yaşanan aksaklık ve olası takvim değişiklikleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kartal'da yalnız yaşayan kadın evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

        İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL, (DHA)- KARTAL'da 5 katlı binanın 5'inci katında yalnız yaşayan Ruhan Çalu (52), evinde bıçaklanmış halde kanlar içinde ölü olarak bulundu. Çalu'nun cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, polis inceleme başlattı.(DHA)

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Çocuklarda artan şiddet alarmı!
        Çocuklarda artan şiddet alarmı!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Doku soruşturması: 7 şüpheli daha adliyede!
        Doku soruşturması: 7 şüpheli daha adliyede!
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        İngiltere Başbakanı Starmer'a istifa çağrısı
        İngiltere Başbakanı Starmer'a istifa çağrısı
        Sessizliğini bozdu
        Sessizliğini bozdu
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı
        Lübnan'da 10 günlük ateşkes!
        Lübnan'da 10 günlük ateşkes!
        "Ortadoğu'da büyüme savaş nedeniyle gerileyecek"
        "Ortadoğu'da büyüme savaş nedeniyle gerileyecek"
        Zengin cesareti
        Zengin cesareti
        Çatışmaları ortak
        Çatışmaları ortak
        Gözyaşlarını tutamadı
        Gözyaşlarını tutamadı
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        Uçakta doğan bebek hangi ülkenin vatandaşı olur?
        Uçakta doğan bebek hangi ülkenin vatandaşı olur?