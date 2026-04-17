İlk sezonunda bölüm başına ortalama 24 milyon izleyiciye ulaşan ve Rotten Tomatoes’ta %94 gibi yüksek bir beğeni oranı yakalayan dizi, Ser Duncan the Tall ile Aegon V Targaryen’in hikâyesini ekranlara taşımaya devam ediyor. HBO ise yaşanan aksaklık ve olası takvim değişiklikleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.