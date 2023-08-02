A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bormio kampını tamamladı
İstanbul'un ev sahipliğinde 12-20 Ağustos'ta düzenlenecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya'nın Bormio kentindeki kamp çalışmalarını tamamladı
Giriş: 02.08.2023 - 16:12
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde 26 Temmuz'da başlayan kampta kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalar üzerinde durulduğu belirtildi.
Milliler, 4-5 Ağustos'ta İtalya, Çin ve Yeşil Burun Adaları'nın yer alacağı Trentino Basket Cup'ta mücadele edecek.