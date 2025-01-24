A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda karşılaşacağı İzlanda ve Romanya müsabakaları için 18 kişilik aday kadrosu belli oldu. Milliler, 2 Şubat Pazar günü İstanbul’da toplanarak hazırlıklarına başlayacak.

Ay-yıldızlılar, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ndeki ilk maçında 6 Şubat Perşembe günü saat 19.00’da İzlanda ile Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda mücadele edecek. Kırmızı-beyazlılar, 9 Şubat Pazar günü de TSİ 19.00’da Ploieşti’de, Romanya ile karşı karşıya gelecek.