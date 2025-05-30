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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Kadın Futbol Takımı, İrlanda'ya mağlup oldu - Futbol Haberleri

        A Milli Kadın Futbol Takımı, İrlanda'ya mağlup oldu

        A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup 5'inci maçında İrlanda Cumhuriyeti'ne 2-1 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 22:59 Güncelleme: 30.05.2025 - 22:59
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        Kadın Milliler, İrlanda'ya mağlup
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        UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup'ta yer alan A Milli Kadın Futbol Takımı, grubun 5'inci maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni konuk etti.

        Esenler Erok Stadı'ndaki mücadelede ay-yıldızlılar sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

        A Milli Kadın Futbol Takımı'nın golünü 49'uncu dakikada Kader Hançar attı. İrlanda Cumhuriyeti'nin gollerini ise 80'inci dakikada Busem Şeker (kendi kalesine) ve 89'uncu dakikada Emily Murphy kaydetti.

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