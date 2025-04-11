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        Haberler Spor Tenis A Milli Kadın Tenis Takımı, Litvanya’da tarih yazdı - Tenis Haberleri

        A Milli Kadın Tenis Takımı, Litvanya’da tarih yazdı

        Kadınlar tenisinin dünya şampiyonası olan Billie Jean King Cup'ta mücadele eden A Milli Kadın Tenis Takımı, Fransa ve İsveç'i yenerek grubunu lider tamamladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 18:20 Güncelleme: 11.04.2025 - 18:20
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        A Milli Kadın Tenis Takımı tarih yazdı
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        Bugün gerçekleşen Dünya Grubu Play Off’larına yükselme maçında milliler, Macaristan’ı da 2-0 yenerek ilk kez Dünya Grubu Play Off’larında oynamaya hak kazandı.

        8-12 Nisan tarihleri arasında Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta gerçekleşen Billie Jean King Cup Avrupa/Afrika Grup I’de ay-yıldızlılar bugünkü rakibi Macaristan’dı. Serinin ilk karşılaşmasında korta çıkan Ayla Aksu, Amarissa Kiara Toth’u 2-6, 6-4, 6-0 yenerek Türkiye’yi Macaristan karşısında 1-0 öne geçirdi. Serinin ikinci maçında Zeynep Sönmez, Anna Bondar’ı 6-2, 6-2 yenerek skoru 2-0’a getirdi ve bu galibiyetle Türkiye tarihte ilk kez Billie Jean King Cup Dünya Grubu Play-Off’unda oynamaya hak kazandı.

        Tarihi bir başarıya imza atan A Milli Kadın Tenis Takımı 10 Kasım 2025 haftasında gerçekleşecek Play-Off’ta Dünya Grubu Elemeleri’ne yükselmek için mücadele edecek.

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