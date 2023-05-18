Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Voleybol
ABONE OL

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi hazırlıklarına başladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi'nin hazırlıklarına yeni başantrenörü Daniele Santarelli yönetiminde başladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi hazırlıklarına başladı
AA

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi'nin hazırlıklarına yeni başantrenörü Daniele Santarelli yönetiminde başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilen ilk antrenmanda pasörler Buse Ünal, Sıla Çalışkan, orta oyuncular Eda Erdem Dündar, Ayçin Akyol, Zeynep Sude Demirel, Aslı Kalaç, pasör çaprazları Ebrar Karakurt, Melissa Vargas, smaçörler İlkin Aydın, Meliha Diken, Neriman Özsoy ve liberolar Gizem Örge ile Melis Yılmaz yer aldı.

İzinli ve CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final'de forma giyecek oyuncular, birinci etap kampına önümüzdeki günlerde katılacak.

"Filenin Sultanları", üç ayaktan oluşan Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Ay-yıldızlılar, Milletler Ligi'nin ilk haftasında 31 Mayıs-4 Haziran'da Antalya'da, ikinci haftasında 14-18 Haziran'da Hong Kong'da, üçüncü haftasında da 28 Haziran-2 Temmuz'da Bangkok'ta mücadele edecek.

16 takımın yer alacağı Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise 12-16 Temmuz'da ABD'nin Arlington kentinde düzenlenecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 1. Etap kamp kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Buse Ünal

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Tutku Burcu Yüzgenç

Smaçör: Hande Baladın, Meliha Diken, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Neriman Özsoy

Orta Oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Ayçin Akyol, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Zeynep Sude Demirel

Libero: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç, Melis Yılmaz.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu, Kuzeyboru'da
VOLEYBOL Tuğba Şenoğlu'nun yeni adresi!
Türk kadın voleybolu, 24. uluslararası kupayı kaldıracak
VOLEYBOL Türkiye voleybolda 24. kupasına ulaşacak
Halkbank başantrenör Taner Atik'le yolları ayırdı
VOLEYBOL Halkbank, Taner Atik'le yolları ayırdı
Filenin Efeleri "yoğun" çalışacak
VOLEYBOL Filenin Efeleri "yoğun" çalışacak
CEV Şampiyonlar Ligi tarihinin ilk 'Türk finali'
VOLEYBOL CEV Şampiyonlar Ligi tarihinin ilk 'Türk finali'
VakıfBank Başantrenörü Guidetti, Süper Final öncesi işini sıkı tutuyor
VOLEYBOL Guidetti, Final öncesi işini sıkı tutuyor
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, sezonu iki kupayla kapatmanın peşinde
VOLEYBOL VakıfBank, sezonu iki kupayla bitirmek istiyor
Bakan Kasapoğlu'ndan Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı'na tebrik
VOLEYBOL Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik
Ziraat Bankkart, üst üste üçüncü kez şampiyon!
VOLEYBOL Üst üste üçüncü kez şampiyon!
Paola Egonu VakıfBank'tan ayrılıyor!
VOLEYBOL Egonu için 'ayrılık' açıklaması!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.