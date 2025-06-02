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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Kadınlar, Yunanistan ile karşılaşacak! - Futbol Haberleri

        A Milli Kadınlar, Yunanistan ile karşılaşacak!

        UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki altıncı ve son maçta A Milli Kadın Futbol Takımı, Yunanistan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 09:42 Güncelleme: 02.06.2025 - 09:42
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        A Milli Kadınlar, Yunanistan ile karşılaşacak!
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        A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki altıncı ve son maçında yarın Yunanistan'a konuk olacak.

        Theodoros Vardinogiannis Stadı'ndaki mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada Fransa Futbol Federasyonundan hakem Maika Vanderstichel düdük çalacak.

        Ay-yıldızlı takım, grubunda oynadığı son karşılaşmada konuk ettiği İrlanda Cumhuriyeti'ne 2-1 mağlup oldu.

        B Ligi 2. Grup'ta oynadığı 5 karşılaşmada 1 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayan milliler, topladığı 3 puanla 3. sırada yer alıyor.

        MİLLİ TAKIM KADROSU

        Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki millilerin aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

        Kaleciler: Selda Akgöz (ABB FOMGET), Ezgi Çağlar (Beşiktaş United Payment), Gamze Nur Yaman (Galatasaray), Defne Sarıoğlu (Union Berlin)

        Defans: Sejde Aylin Abrahamsson (Club Brugge), Didem Karagenç, Kezban Tağ, İlayda Civelek (Beşiktaş United Payment), Gülbin Hız (ABB FOMGET), Eda Karataş (Galatasaray), Dilan Bora (Trabzonspor), Meryem Küçükbirinci (Hakkarigücü), Fatma Şakar (Union Berlin)

        Orta saha: Ebru Topçu, Arzu Karabulut (Galatasaray), Meryem Cennet Çal, Elif Keskin (Beşiktaş United Payment), Halle Rose Pembe Şensizoğlu (Beylerbeyi), Başak İçinözbebek (ABB FOMGET), Miray Cin (Borussia Mönchengladbach), Ece Türkoğlu, Busem Şeker (Fenerbahçe Petrol Ofisi)

        Forvet: Melike Öztürk (Fatih Vatanspor), Kader Hançar (Beylerbeyi), Melike Pekel (St. Pölten), Neslihan Demirdögen (ALG Spor)

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