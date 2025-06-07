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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım, ABD karşısında: İşte Montella'nın 11'i! - Futbol Haberleri

        A Milli Takım, ABD karşısında: İşte Montella'nın 11'i!

        A Milli Futbol Takımımız bu akşam deplasmanda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Bizim Çocuklar bu maçla birlikte 640. müsabakasına çıkacak. Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.40'ta başlayacak. Müsabaka, TV8'den naklen yayınlanacak. İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i ve mücadeleye dair detaylar...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.06.2025 - 09:42 Güncelleme: 07.06.2025 - 09:42
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        Eylül ayında başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol Takımı, özel maçta bu akşam ABD'ye konuk olacak.

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        Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.40'ta başlayacak. Müsabaka, TV8'den naklen yayınlanacak.

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        FERNANDO MORON DÜDÜK ÇALACAK

        ABD ile Türkiye arasında oynanacak müsabakayı Panama Futbol Federasyonu'ndan Fernando Moron yönetecek. Moron'un yardımcılıklarını vatandaşları Andres Vargas ve Alejandro Camarena yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Dominik Cumhuriyeti'nden Randy Encarnacion olacak.

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        Türkiye, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında 11 Haziran Çarşamba TSİ 04.00'te Meksika ile karşı karşıya gelecek.

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        5. RANDEVU

        Türkiye ile ABD, bugüne kadar 1'i resmi, 3'ü de özel maç olmak üzere toplam 4 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda milliler 1 kez kazanırken, ABD ise 2 defa sahadan galip ayrıldı. 1 mücadele de berabere sona erdi. Oynanan 4 karşılaşmada ay-yıldızlıların 5 golüne, ABD 6 golle karşılık verdi.

        İki ülke son olarak 1 Haziran 2014 tarihinde özel maçta karşılaşırken, müsabakayı ABD 2-1'lik skorla kazandı.

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        MİLLİLERİN 640. MÜSABAKASI

        Milliler, 354'ü resmi, 285'i özel olmak üzere toplam 639 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar geride kalan maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 250 galibiyet elde ederken, 239 mağlubiyet ve 150 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 876 gol kaydederken, kalesinde ise 913 gole engel olamadı.

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        MONTELLA 22. MAÇINDA

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, millilerle bugüne kadar 16'sı resmi, 5'i özel olmak üzere 21 müsabaka oynadı. Montella idaresindeki ay-yıldızlılar, bu mücadelelerde 11 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.

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        A Milli Futbol Takımı'nda aday kadroya davet edilen Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır, Salih Özcan ve Mustafa Hekimoğlu sakatlıklarından dolayı kadrodan çıkarıldı.

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        İşte Montella'nın ABD karşısındaki muhtemel 11'i:

        10

        Altay Bayındır

        11

        Mert Müldür

        12

        Merih Demiral

        13

        Samet Akaydin

        14

        Eren Elmalı

        15

        Kaan Ayhan

        16

        Orkun Kökçü

        17

        İrfan Can Kahveci

        18

        Arda Güler

        19

        Kerem Aktürkoğlu

        20

        Barış Alper Yılmaz

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