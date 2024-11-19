A Milli Takım'da 4 değişiklik!

İtalyan teknik adam, sakatlığı bulunan kaptan Hakan Çalhanoğlu, cezalı Abdülkerim Bardakcı ile Mert Müldür ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Karadağ karşısında ilk 11'de Kaan Ayhan, Emirhan Topçu, Okay Yokuşlu ve Kenan Yıldız'a şans verdi.

Vincenzo Montella takımını sahaya, Mert Günok, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'iyle sürdü.

Milli takımda Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Enes Ünal, Bertuğ Yıldırım, Barış Alper Yılmaz, Yasin Özcan, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Semih Kılçsoy ve Doğucan Haspolat yedekler arasında yer aldı. REKLAM Aday kadroda bulunan Muhammed Şengezer, Gökhan Sazdağı ve Cihan Çanak ile sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu ise maç kadrosuna alınmadı.

EMİRHAN İLK KEZ 11'DE A Milli Futbol Takımı'nda Karadağ karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Emirhan Topçu, ilk kez ilk 11'de yer aldı. Emirhan, Türkiye'nin, Galler ile oynadığı mücadelenin son dakikasında Zeki Çelik'in yerine oyuna dahil olarak ilk kez A Milli Takım formasını giymişti. YASİN ÖZCAN İLK KEZ KADRODA Ay-yıldızlı ekipte ilk kez aday kadroda yer alan Yasin Özcan maç kadrosuna da girdi. Yedekler arasında yer alan Yasin, Karadağ mücadelesinde şans vermesi halinde ilk kez A Milli Takım forması giyecek.

JOVETIC İLK 11'E DÖNDÜ Karadağ Milli Takımı'nda cezası sona eren kaptan Stevan Jovetic, Türkiye'ye karşı ilk 11'de sahadaki yerini aldı. Jovetic cezası nedeniyle, takımının İzlanda'ya 2-0 kaybettiği maçta forma giyememişti. BAKAN BAK TRİBÜNDE İZLEDİ A Milli Takım'ın Karadağ ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi. Bakan Bak, mücadeleyi, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte takip etti.