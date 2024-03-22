A Milli Takım'da sakatlık: Rıdvan Yılmaz devam edemedi!
A Milli Takım'ın Macaristan ile oynadığı maçta Rıdvan Yılmaz, sakatlanarak kenara geldi
Giriş: 22.03.2024 - 23:31 Güncelleme: 22.03.2024 - 23:31
A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan'a konuk olduğu hazırlık karşılaşmasının 26'ncı dakikada yaşanan pozisyon sonrasında Rıdvan Yılmaz sakatlık yaşadı.
22 yaşındaki genç sol bek, sol üst adalesini tutarak kenara geldi.
Rıdvan Yılmaz, oyuna devam edemezken yerine 27'nci dakikada Mert Müldür dahil oldu.
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