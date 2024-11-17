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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım kadrosunda 2 değişiklik! - Futbol Haberleri

        A Milli Takım kadrosunda 2 değişiklik!

        UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. maçında Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımız'da Abdülkerim Bardakcı, cezası nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Tecrübeli ismin yerine Cihan Çanak dahil edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2024 - 12:33 Güncelleme: 17.11.2024 - 15:23
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        A Milli Takım kadrosunda 2 değişiklik!
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        UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. maçında A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Karadağ ile kozlarını paylaşacak.

        Ay-yıldızlılarda Galler maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı kadrodan çıkarılırken, yerine Cihan Çanak dahil edildi.

        Yapılan açıklamada, "A Millî Takımımızın dün akşam Galler ile karşılaştığı UEFA Uluslar Ligi maçında sarı kart görerek 19 Kasım Salı günü Karadağ ile oynanacak son grup müsabakasında cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı, kamptan ayrıldı. Ümit Millî Takımımızın aday kadrosunda bulunan Cihan Çanak ise, bugün itibarıyla A Millî Takım aday kadrosuna geçiş yaptı." denildi.

        GÖKHAN SAZDAĞI DA EKLENDİ!

        A Milli Takım'dan yapılan açıklamada Kayserispor'da kariyerini sürdüren Gökhan Sazdağı'nın da takıma çağrıldığı duyuruldu.

        Yapılan açıklamada, "UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki son maçında deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosuna bir oyuncu ilavesi yapıldı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor’da forma giyen Gökhan Sazdağı, A Millî Takım’ın aday kadrosuna dâhil edildi." denildi.

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