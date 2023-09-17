Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol A Milli Takım teknik direktörü kim olacak? A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz devri bitti! - Futbol Haberleri

        Stefan Kuntz devri bitti: A Milli Takım teknik direktörü kim olacak?

        A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi sona erdi. A Milli Takım'ın EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan'la berabere kalmasının ardından Alman Teknik adamla ilgili eleştiriler arttı. TFF yönetimi son dakika açıklamasıyla Kuntz'un görevine sona verildi. Bu kapsamda "A Milli Takım teknik direktörü kim olacak?" sorusu gündeme geldi. İşte, A Milli Takım teknik direktörü için konuşulan isimler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2023 - 17:44 Güncelleme: 17.09.2023 - 17:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi, son maçlardaki alınan sonuçlar ve kötü kararlar nedeniyle eleştirilere maruz kalan Alman teknik adam Stefan Kuntz'u görevden aldı. Kuntz döneminin sona ermesinin ardından gözler "A Milli Takım teknik direktörü kim olacak?" sorusuna çevrildi. İşte, A Milli Takım için konuşulan yeni isimler...

        2

        KUNTZ DÖNEMİ SONA ERDİ!

        Milli takımdaki gidişata rağmen teknik adamın arkasında duran TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetimi, Alman hocanın futbolcuları eleştiren açıklamasının ardından bakış açısını değiştirdi.

        Başkan Büyükekşi'nin 'Kuntz kendi bacağına sıktı' açıklamasını yaptıktan sonra günlerdir Kuntz ve milli takımın durumu değerlendiriliyordu.

        Büyükekşi ve yönetiminin aldığı karar doğrultusunda da bugün Stefan Kuntz telefonla aranarak, kendisine yolların ayrıldığı bildirildi.

        EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası sonuna kadar sözleşmesi olan Kuntz ile anlaşma bozulacak ve önümüzdeki hafta içinde yeni teknik adam açıklanacak.

        3

        A MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

        Alman teknik adam Stefan Kuntz'un görevine son verilmesinin ardından yeni A Milli Takım teknik direktörlüğü için Fatih Terim, Sergen Yalçın, Abdullah Avcı'nın ismi geçiyor. Ayrıca geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'u çalıştıran İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'da konuşulan isimlerden biri durumunda.

        4

        HIRVATİSTAN MAÇINDA KENAN KOÇAK GÖREV ALABİLİR

        Şimdilik sadece Stefan Kuntz'a haber gönderilirken, yardımcılarına herhangi bir bilgi verilmedi.

        Ekim ayında EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda deplasmanda Hırvatistan ile önemli bir karşılaşmaya çıkacak milli takımda, Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak'ın takımı sahaya süreceği ihtimalinden bahsedildi.

        Yeni bir teknik adamla anlaşma sağlanması durumunda Kuntz'un yardımcıları da görevden alınacak ya da kabul etmesi durumunda yeni hocaya Kenan Koçak yardımcı antrenörlük yapmaya devam edecek.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bir evde başladı 10 eve sıçradı
        Bir evde başladı 10 eve sıçradı
        İlk gol geldi!
        İlk gol geldi!
        Alanya'da orman yangını
        Alanya'da orman yangını
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        Oya Alasya hayatını kaybetti
        Oya Alasya hayatını kaybetti
        "Malumun ilamı oldu"
        "Malumun ilamı oldu"
        Afetin boyutu havadan görüntülendi!
        Afetin boyutu havadan görüntülendi!
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Beşiktaş'ta tüzük tadil kongresi tamamlandı
        Beşiktaş'ta tüzük tadil kongresi tamamlandı
        7 aylık Bayram maganda kurbanı oldu!
        7 aylık Bayram maganda kurbanı oldu!
        Korkunç kazada hakim ve eşi can verdi
        Korkunç kazada hakim ve eşi can verdi
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        O artık öğretmen
        O artık öğretmen
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?