Stefan Kuntz devri bitti: A Milli Takım teknik direktörü kim olacak?
A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi sona erdi. A Milli Takım'ın EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan'la berabere kalmasının ardından Alman Teknik adamla ilgili eleştiriler arttı. TFF yönetimi son dakika açıklamasıyla Kuntz'un görevine sona verildi. Bu kapsamda "A Milli Takım teknik direktörü kim olacak?" sorusu gündeme geldi. İşte, A Milli Takım teknik direktörü için konuşulan isimler...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi, son maçlardaki alınan sonuçlar ve kötü kararlar nedeniyle eleştirilere maruz kalan Alman teknik adam Stefan Kuntz'u görevden aldı. Kuntz döneminin sona ermesinin ardından gözler "A Milli Takım teknik direktörü kim olacak?" sorusuna çevrildi. İşte, A Milli Takım için konuşulan yeni isimler...
KUNTZ DÖNEMİ SONA ERDİ!
Milli takımdaki gidişata rağmen teknik adamın arkasında duran TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetimi, Alman hocanın futbolcuları eleştiren açıklamasının ardından bakış açısını değiştirdi.
Başkan Büyükekşi'nin 'Kuntz kendi bacağına sıktı' açıklamasını yaptıktan sonra günlerdir Kuntz ve milli takımın durumu değerlendiriliyordu.
Büyükekşi ve yönetiminin aldığı karar doğrultusunda da bugün Stefan Kuntz telefonla aranarak, kendisine yolların ayrıldığı bildirildi.
EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası sonuna kadar sözleşmesi olan Kuntz ile anlaşma bozulacak ve önümüzdeki hafta içinde yeni teknik adam açıklanacak.
A MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?
Alman teknik adam Stefan Kuntz'un görevine son verilmesinin ardından yeni A Milli Takım teknik direktörlüğü için Fatih Terim, Sergen Yalçın, Abdullah Avcı'nın ismi geçiyor. Ayrıca geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'u çalıştıran İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'da konuşulan isimlerden biri durumunda.
HIRVATİSTAN MAÇINDA KENAN KOÇAK GÖREV ALABİLİR
Şimdilik sadece Stefan Kuntz'a haber gönderilirken, yardımcılarına herhangi bir bilgi verilmedi.
Ekim ayında EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda deplasmanda Hırvatistan ile önemli bir karşılaşmaya çıkacak milli takımda, Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak'ın takımı sahaya süreceği ihtimalinden bahsedildi.
Yeni bir teknik adamla anlaşma sağlanması durumunda Kuntz'un yardımcıları da görevden alınacak ya da kabul etmesi durumunda yeni hocaya Kenan Koçak yardımcı antrenörlük yapmaya devam edecek.