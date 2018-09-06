Öne Çıkanlar
Voleybol Milli takımı
Voleybol
Haberler > Voleybol

A Milli Voleybol Takımı Sponsoru belli oldu!

Procter&Gamble (P&G) firmasının kadın bakım markalarından Orkid, A Milli Kadın Voleybol Takımı'na resmi sponsor oldu

06 Eylül 2018 Perşembe, 15:21:32 | Güncelleme:

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilen törene Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ile A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Mislina Kılıç, Aslı Kalaç, Ceren Kestirengöz ve Melisa Memiş katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Mehmet Akif Üstündağ, uzun bir süredir P&G ile iş birliği içinde olduklarını belirterek, "2003 yılında Avrupa ikincisi olduğumuz tarihten itibaren Orkid ile iş birlikteliği içinde çalışıyoruz. P&G ailesine voleybola yaptıkları destekler için ve bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın her zaman Türkiye'nin takım sporlarında gurur kaynağı olduğunu aktaran Üstündağ, şunları kaydetti:

"Voleybol takımlarımız bundan sonra da daha büyük başarılara imza atacak. Teknik ekip, oyuncular, taraftarlarımız bu konuda bizim kadar inanmış durumda. Oyuncularımız, 29 Eylül'de Japonya'da başlayacak Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor. Çin, İtalya ve Bulgaristan gibi güçlü takımların olduğu bir grupta mücadele edeceğiz. Çok emek verip, çok çalışıyorlar. Allah bu emeklerini boşa çıkartmasın."

Üstündağ, genç bir kadroya sahip olduklarını ifade ederek, "Genç bir jenerasyon geliyor. Herkesten çok çalışıyoruz. Bu federasyon her şeyi sunuyor ve oyuncularımız da hakkını veriyor. Bu jenerasyonun Türk voleybolunu 15 yıl boyunca başarı ile götüreceğine inanıyoruz. Biz böyle destekler buldukça başarı gelmeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm dünyada sözü geçen bir jenerasyon yetişti

Tankut Turnaoğlu ise kendileri için tarihi ve önemli bir anlaşmaya imza attıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda yaşadığımız heyecanın bir benzerini 2003 yılında yaşamıştım. O dönemde başlayan Avrupa ikinciliğiyle birlikte Türk voleybolu daha da gelişti. Tüm dünyada sözü geçen bir jenerasyon yetişti. Orkid ile kadın voleybolu arasındaki ilişkiyi güçlendirmek için iş birliği kararı aldık. Önümüzde bir Dünya Şampiyonası var. İyi çalışan, iyi hazırlanan bir takımımız var. İyi sonuçlar alacaklardır. Bugün Türk kadın voleybolu, Türkiye'nin en büyük değerlerinden biri. Türkiye'de bütün genç kızlar, kadın voleybolunu kendileri için ilham verici olarak görsünler. P&G olimpiyatlarda da sponsor. Orkid'in desteklediği Kadın Milli Voleybol Takımı'nın orada olması bizi gururlandıracak. Biz bu sponsorluğu 2020 Tokyo Olimpiyatları'na da taşımak istiyoruz."

Konuşmaların ardından Mehmet Akif Üstündağ, Tankut Turnaoğlu'na milli takım forması hediye etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.