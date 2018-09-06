Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilen törene Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ile A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Mislina Kılıç, Aslı Kalaç, Ceren Kestirengöz ve Melisa Memiş katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Mehmet Akif Üstündağ, uzun bir süredir P&G ile iş birliği içinde olduklarını belirterek, "2003 yılında Avrupa ikincisi olduğumuz tarihten itibaren Orkid ile iş birlikteliği içinde çalışıyoruz. P&G ailesine voleybola yaptıkları destekler için ve bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın her zaman Türkiye'nin takım sporlarında gurur kaynağı olduğunu aktaran Üstündağ, şunları kaydetti:

"Voleybol takımlarımız bundan sonra da daha büyük başarılara imza atacak. Teknik ekip, oyuncular, taraftarlarımız bu konuda bizim kadar inanmış durumda. Oyuncularımız, 29 Eylül'de Japonya'da başlayacak Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor. Çin, İtalya ve Bulgaristan gibi güçlü takımların olduğu bir grupta mücadele edeceğiz. Çok emek verip, çok çalışıyorlar. Allah bu emeklerini boşa çıkartmasın."

Üstündağ, genç bir kadroya sahip olduklarını ifade ederek, "Genç bir jenerasyon geliyor. Herkesten çok çalışıyoruz. Bu federasyon her şeyi sunuyor ve oyuncularımız da hakkını veriyor. Bu jenerasyonun Türk voleybolunu 15 yıl boyunca başarı ile götüreceğine inanıyoruz. Biz böyle destekler buldukça başarı gelmeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm dünyada sözü geçen bir jenerasyon yetişti

Tankut Turnaoğlu ise kendileri için tarihi ve önemli bir anlaşmaya imza attıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda yaşadığımız heyecanın bir benzerini 2003 yılında yaşamıştım. O dönemde başlayan Avrupa ikinciliğiyle birlikte Türk voleybolu daha da gelişti. Tüm dünyada sözü geçen bir jenerasyon yetişti. Orkid ile kadın voleybolu arasındaki ilişkiyi güçlendirmek için iş birliği kararı aldık. Önümüzde bir Dünya Şampiyonası var. İyi çalışan, iyi hazırlanan bir takımımız var. İyi sonuçlar alacaklardır. Bugün Türk kadın voleybolu, Türkiye'nin en büyük değerlerinden biri. Türkiye'de bütün genç kızlar, kadın voleybolunu kendileri için ilham verici olarak görsünler. P&G olimpiyatlarda da sponsor. Orkid'in desteklediği Kadın Milli Voleybol Takımı'nın orada olması bizi gururlandıracak. Biz bu sponsorluğu 2020 Tokyo Olimpiyatları'na da taşımak istiyoruz."

Konuşmaların ardından Mehmet Akif Üstündağ, Tankut Turnaoğlu'na milli takım forması hediye etti.

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