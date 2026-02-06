Habertürk
        A Milli Voleybol Takımlarının, 2026 Milletler Ligi maç programı belli oldu! - Voleybol Haberleri

        A Milli Voleybol Takımlarının, 2026 Milletler Ligi maç programı belli oldu!

        A Milli Voleybol Takımlarının 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki maç programları belli oldu. İşte hem kadın hem de erkek voleybol takımlarının programları...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 20:56 Güncelleme: 06.02.2026 - 20:56
        İşte Filenin Sultanları ve Efeleri'nin maç programı!
        A Milli Voleybol Takımlarının 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) maç programları belli oldu.

        Federasyondan yapılan açıklamaya göre A Milli Kadın ve Erkek Voleybol Takımı, üç ayaktan oluşan VNL'de her hafta 4 karşılaşma oynayacak.

        Üç etap sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan ekipler, VNL Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak. 2026 Kadınlar VNL Finalleri, 22-26 Temmuz tarihlerinde Çin'in Makao, 2026 Erkekler VNL Finalleri de Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek.

        Milli takımların 2026 VNL'deki maç programı şöyle:

        A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI

        1. hafta (Brasilia-Brezilya)

        3 Haziran

        19.00 Dominik Cum.-Türkiye

        4 Haziran

        22.30 Türkiye-Hollanda

        6 Haziran

        21.30 İtalya-Türkiye

        8 Haziran

        24.00 Bulgaristan-Türkiye

        2. hafta (Ankara-Türkiye)

        17 Haziran

        19.30 Türkiye-Belçika

        18 Haziran

        19.30 Türkiye-Fransa

        20 Haziran

        19.30 Türkiye-Almanya

        21 Haziran

        19.30 Türkiye-Çin

        3. hafta (Kansai-Japonya)

        8 Temmuz

        06.00 Polonya-Türkiye

        10 Temmuz

        07.00 ABD-Türkiye

        11 Temmuz

        13.20 Japonya-Türkiye

        12 Temmuz

        09.30 Tayland-Türkiye

        A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI

        1. hafta (Ottawa-Kanada)

        10 Haziran

        18.00 Türkiye-ABD

        13 Haziran

        02.30 Türkiye-Fransa

        14 Haziran

        02.30 Türkiye-İtalya

        14 Haziran

        21.30 Kanada-Türkiye

        2. hafta (Gliwice-Polonya)

        24 Haziran

        14.00 Çin-Türkiye

        25 Haziran

        21.00 Polonya-Türkiye

        27 Haziran

        21.30 Türkiye-Arjantin

        28 Haziran

        17.30 Belçika-Türkiye

        3. hafta (Belgrad-Sırbistan)

        15 Temmuz

        21.00 Sırbistan-Türkiye

        17 Temmuz

        17.30 Türkiye-Ukrayna

        18 Temmuz

        17.30 Türkiye-Slovenya

        19 Temmuz

        14.00 Türkiye-İran

