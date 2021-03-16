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A1 Capital’in 2020 yılı kârı 73 milyon TL oldu  

Türkiye’nin aktif aracı kurumlarından biri olan A1 Capital, 2020 yılında kârını bir önceki yıla göre rekor düzeyde artırarak 73 milyon TL olarak açıkladı. A1 Capital, 2020 yılında aktif büyüklüğünü ise 468 milyon TL’ye çıkardı.  

A1 Capital’in 2020 yılı kârı 73 milyon TL oldu  

A1 Capital, 2020 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Aktif büyüklüğünü bir önceki yıla göre yüzde 137 artırarak 468 milyon TL’ye çıkaran A1 Capital, 2020 yılında kârını ise bir önceki yıla göre rekor seviyede artırarak 73 milyon TL’ye yükseltti. Aynı dönemde öz sermayesini ikiye katlayarak 139 milyon TL’ye yükselten A1 Capital’in öz sermaye kârlılığı ise yüzde 72 gibi sektör ortalamasının üzerinde bir oranda gerçekleşti.

Sermaye piyasalarında değer yaratmayı misyon edinen ve kuruluşundan itibaren yerli yatırımcı profiline hizmet vermeye odaklanan A1 Capital, kârlılık ve büyümenin yanı sıra 2020 yılında, kurum içi yeniden yapılanma ve dijitalleşme konularında da hem mevcut kadrosunu hem de alt yapısını daha da güçlendirdi. Pandemi koşullarına rağmen çalışan sayısını yüzde 80 civarında artıran A1 Capital, bugün itibariyle 180’i aşan çalışanıyla yatırımcılarına hızlı ve özel çözümler üreterek sektörüne öncülük ediyor.

B'AŞARILARLA DOLU YIL OLDU'

2020 yılı finansal sonuçlarını değerlendiren A1 Capital Genel Müdürü Atilla Esen, pandemi dolayısı ile yaşanan zor koşullara rağmen A1 Capital olarak başarılarla dolu bir yılı geride bıraktıklarını söyledi. Büyüme, kârlılık anlamında rekor büyümelerin yanı sıra dijitalleşme ve insan kaynaklarında çok ciddi dönüşümler sağlayarak geleceğe yönelik olarak altyapıyı güçlendirdiklerine dikkat çeken Esen, “Pandemi nedeniyle yaşanan olağanüstü koşullara rağmen 2020 yılında büyük bir başarı sağladık. Bu başarıda hızlı uyum sağlama yeteneğimiz ve çalışanlarımızın özverili çalışmalarının büyük payı var. A1 Capital olarak sadece kârlılık ve büyüme anlamında değil, kurum içi yeniden yapılanma ve dijitalleşme konularında da hem mevcut kadromuzu hem de alt yapımızı daha da güçlendirdik” dedi.

'HIZLI VE KESİNTİSİZ ÇÖZÜM ÜRETTİK'

A1 Capital’in kuruluşundan itibaren yerli yatırımcı profiline hizmet vermeye odaklandığına dikkat çeken Atilla Esen, “Geçen yıl hisse senedi piyasasına olan yatırımcı talebinde rekor düzeylerde artış yaşandı. Kuruluşundan itibaren yerli yatırımcıya hizmet odağıyla hareket ettiğimiz için söz konusu yatırımcıların ihtiyaçlarına en hızlı çözüm üretebilen kurum olduk. Yeni yatırımcıların kesintisiz ve sağlıklı işlem yapmasını sağladık. Ayrıca yatırımcıların ihtiyaçlarına hızlı karşılık vermek amacıyla aktif bir Çağrı Merkezi ekibi kurduk” diye konuştu.

Esen, sektörde hızlı çözüm önerileri ile dikkat çeken A1 Capital olarak, araştırma ve kurumsal finansman konusunda yatırımcıların ve şirketlerin “Kutup Yıldızı” vizyonu ile farklılaşmayı hedeflediklerini söyledi. Esen, 5 yıldır yatırımcılara sunulan kurumsal mobil aplikasyon olan “Hisse Koçu” uygulamasını, yatırımcıların özellikle sektördeki araştırma konusundaki ihtiyaçlarını gidermek amacıyla içerik olarak yenilediklerini vurguladı. Esen, “A1 Capital olarak 2020 yılında sektörün edindiğimiz kazanımların yine sektörün gelişimine ve yatırımcıların hizmetine sunulması amacıyla tüm kadromuz ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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