A101 aktüel ürünler kataloğunda haftanın yıldızları ve çok al az öde ürünleri ile pek çok üründe uygun fiyat fırsatı bulunuyor. A101'de bu hafta gıda ürünleri ile kişisel bakım ve hijyen ürünleri dikkatleri çekiyor. Ürünler 13 Ekim'de yani dün raflara çıktı ve 19 Ekim'e kadar satışa sunulacak. İşte A101 Aktüel ürünler kataloğu ve detaylar.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ - 13 - 19 EKİM

1 kg Doğuş siyah Filiz Çay 23,95 TL,

Dondurulmuş lahmacun 8,45 TL,

950 gram Karlıdağ tereyağı 29,95 TL,

5 litre Orkide Ayçiçek Yağı 32,95 TL,

Ülker Halley kremalı sandviç bisküvi 3,95 TL,

Arı sütlü vitaminli pirinç unu 3,95 TL,

Meyveli içecek çeşitleri 6,95,

Bebek şampuanı 6,75 TL,

Patates KG fiyatı 1,99

Mandalina kilogram fiyatı 1,95 TL

Omo konsantre toz deterjan çeşitleri ikili alımda 21,90 TL,

Molfix çocuk bezi çeşitleri 19,95 TL,

3'lü Papia kağıt havlu 7,95 TL,

8'li Papia tuvalet kağıdı 12,95 TL,

Familia yüzlü peçete 4,95 TL,

Familia dörtlü kağıt havlu 8,95 TL,

Molfix ıslak havlu 2 x 60 adet 9,95 TL,

Familia tuvalet kağıdı 12'li çift katlı 14,95 TL

20'li Papia desenli peçete çeşitleri 2,95 TL

260 gram Erpiliç parmak köfte ikili alımda 6,95 TL,

Ülker çikolatalı gofret beşli alımda 4 TL,

Diyar kekik ikili alımda 7,95 TL,

Polo naneli şeker beşli alımda 4,95 TL

Hazır tatlı çeşitleri ikili alımda 3,95 TL

13 - 19 EKİM A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

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