        Haberler Bilgi Alışveriş A101 21 MAYIS 2026 AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA: Bu Perşembe günü A101 marketlere taşınabilir klima geliyor! Yeni haftada Aldın Aldın fırsat ürünleri neler?

        A101 21 Mayıs 2026 aktüel kataloğu yayında: Bu haftanın A101 Aldın Aldın broşüründe neler var?

        A101'in 21 Mayıs 2026 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Perşembe günü itibarıyla geçerli olacak "Aldın Aldın" kampanyasında, geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken pek çok seçenek raflardaki yerini alacak. Beyaz eşyadan elektronik ürünlere, kamp ve seyahat ekipmanlarından mutfak gereçlerine, oyuncaklardan nalbur malzemelerine kadar birçok ürün uygun fiyatlarla satışa sunulacak. İşte A101'in yeni haftaya özel aktüel ürünler kataloğuna dair tüm ayrıntılar…

        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 16:45 Güncelleme:
        1

        A101’in 21 Mayıs Perşembe günü başlayacak aktüel ürünler kampanyasının detayları belli oldu. Yeni haftada mağazalarda satışa sunulacak ürünler arasında, teknolojiden ev eşyalarına, kamp malzemelerinden beyaz eşyalara kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Kampanya kapsamında projeksiyon cihazı, mutfak aletleri ve kamp ekipmanlarının yanı sıra; gıda vakumlama makinesi, kıyma makinesi, stantlı vantilatör, cam su ısıtıcı, valiz çeşitleri, otomatik kamp çadırı, katlanabilir sandalye ve portatif klima gibi ürünler öne çıkıyor. Bununla birlikte televizyon, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makineleri, koltuk ve halı yıkama makinesi, bluetooth hoparlör ve benzinli motosiklet gibi pek çok ürün de raflarda yerini alacak. İşte A101’in 21 Mayıs 2026 tarihli aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesine ilişkin tüm detaylar…

        2

        100" Frameless 4K UHD Google QLED Tv 94.999 TL

        Samsung 70" UHD Smart TV 43.999 TL

        Onvo 75" Frameless 4K UHD Google Qled TV 37.999 TL

        Toshiba 65" 4K UHD Vidaa TV 29.999 TL

        3

        Buzdolabı 24.999 TL

        Koltuk ve HaLI Yıkama Makinesi 5.999 TL

        Dijital Baskül 299 TL

        Erkek Bakım Seti 1.199 TL

        Çamaşır Makinesi 15.999 TL

        Bulaşık Makinesi 12.999 TL

        Carbon DC500 Dikey Süpürge 1.999 TL

        Cam SU Isıtıcı 899 TL

        Elektrikli Cezve 549 TL

        Stantlı Vantilatör 999 TL

        4

        Projeksiyon Cihazı 2.399 TL

        Işıklı Kablosuz Parti Hoparlörü 1.999 TL

        Taşınabilir Bluetooth Hoparlör 11.999 TL

        Bluetooth Kulaklık 499 TL

        LED Ampul 8,5W 55 TL

        Akım Korumalı USB'li Priz Çoklayıcı 379 TL

        5

        Gıda Mühürleme ve Vakum Makinesi 1.399 TL

        Pierre Cardin Çeyiz Seti - 4 Ürün Bir Arada (Tost Makinesi, Kahve Makinesi, Çay Makinesi, Blender SeTi) 6.499 TL

        Kıyma Makinesi 2.199 TL

        Doğrayıcı 1.599 TL

        6

        Metal Çaydanlık 999 TL

        Derin Tencere 599 TL

        Cezve 199 TL

        Basık Tencere 699 TL

        Bambu Kesme Tahtası 3'lü 249 TL

        Mantı Kalıbı 79,50 TL

        Ayran Sürahisi 119 TL

        Buzdolabı Saklama Kabı 89,50 TL

        Sera Ekstra Güçlü Battal Boy Çöp Torbası 10'lu 69,50 TL

        Sera Hazır Kesim Pişirme Kağıdı 24'lü 59,50 TL

        Koroplast Streç Film 59,50 TL

        Koroplast Büzgülü Büyük Boy Çöp Torbası 10'lu 59,50 TL

        7

        Paşabahçe Diony Su Bardağı 3'lü 119 TL

        Paşabahçe Frezya Saklama Kabı Seti 3'lü 159 TL

        Simli Sunum Tepsisi 249 TL

        Kristal Şekerlik 99,50 TL

        Peçetelik 79,50 TL

        Aynalı Dekoratif Sunum Tepsisi 139 TL

        Dantel Desenli Tepsi 165 TL

        Metal Çırpıcı 69,50 TL

        Bambu Servis Servis 4'lü 69,50 TL

        Katlanabilir Çok Amaçlı Ahşap Tepsi 249 TL

        Sürgülü ERzak Kabı 129 TL

        Ahşap Kapaklı Lİne Sürahi 249 TL

        Borosilikat Yağlık 199 TL

        8

        Çift Katmanlı 6 Kişilik Aile Çadırı 4.499 TL

        5 Kişilik Otomatik Çadır 1.999 TL

        Lüks Katlanabilir Kamp Sandalyesi 1.599 TL

        Katlanabilir Kamp Sandalyesi 349 TL

        4 Kişilik Otomatik Kamp Çadırı 1.699 TL

        4 Kişilik Manuel Kamp Çadırı 1.449 TL

        Kamp Yatağı 1.199 TL

        Taşınabilir Portatif Klima 18.999 TL

        Alüminyum Kumaş Sehpa 849 TL

        Sinek Kovucu Fan 249 TL

        Kamp Lambası 179 TL

        Mıknatıslı LED Işıldak & EL Feneri 199 TL

        Emaye Mangal 60'lık 549 TL

        Tekerlekli Termos Buzluk 38L 1.999 TL

        Emaye Mangal 40'lık 369 TL

        Buzluk Termos 60,5L 2.299 TL

        9

        Kabin Boy PP Valiz 999 TL

        Büyük Boy PP Valiz 1.399 TL

        Orta Boy PP Valiz 1.199 TL

        ABS Makyaj Çantası 399 TL

        Çift Taraflı Dokuma Kilim 219 TL

        PP Makine Halısı 1.099 TL

        Dijital Baskılı Salon Halısı 1.299 TL

        Çift Kişilik Alez 199 TL

        Yastık ALezi 119 TL

        Tek Kişilik Alez 149 TL

        Kutulu Toka 99,50 TL

        Erkek Desenli Taban Tek Bant Terlik 149 TL

        Kadın Sargı Desenli Terlik 169 TL

        Siyah Krem Boya 34,50 TL

        Beyaz Spor Ayakkabı Boyası 57,50 TL

        10

        Magly Manyetik Taş Oyunu 499 TL

        26" Jant Bisiklet 5.599 TL

        Hot wheels Oyuncak Şehir Başlangıç Setleri 499 TL

        Barbie Kariyer Bebekleri 329 TL

        Metal Arabalı Park Seti 339 TL

        Pelüş Kedi/Köpek 329 TL

        320 ParÇa Küp Puzzle Blok 279 TL

        Eğlenceli Aktivite Kitabım Serisi 35 TL

        Stickerli Boyama Kitabı 44,50 TL

        Lisanslı Çim Adam 49,50 TL

        11

        Tavan Boyası 17,5 KG 599 TL

        Plastik Duvar Boyası 10 KG 469 TL

        Tavan Boyası 10 KG 349 TL

        Makaralı Kablo 429 TL

        Pense 299 TL

        Saten Boya Rulosu 75 TL

        Parmak Saten Boya Rulosu 59,50 TL

        Zemin Örtüsü 55 TL

        Akrilik Silikon Mastik 59,50 TL

        Derz Tamir Dolgusu 89,50 TL

        Derz ve Fayans Temizleyici 59,50 TL

        Hızlı Yapıştırıcı 55 TL

        Tamir Bandı 59,50 TL

        12

        3 Katlı Tuvalet Kağıdı 48'li 375 TL

        3 Katlı Kağıt Havlu 16'lı 225 TL

        3 Katlı Dev Kağıt Havlu 45 TL

        Çamaşır Suyu 5L 199 TL

        Yüzey Temizleyici Sprey 59,50 TL

        Halı & Koltuk Şampuanı 79 TL

        Duşakabin ve Banyo Temizleyici Sprey 59,50 TL

        Somon DNA Jel Kapsül Yüz Kremi 50 ml 279 TL

        Somon DNA Onarıcı & Yenileyici Tonik 200 ml 219 TL

        Parfümlü Kolonya 300 ml 64,50 TL

        İlk Yardım Kiti 30'lu 79,50 TL

        13

        RSX5 150 CC Benzinli Motosiklet 64.990 TL

        VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet Mat Siyah 19.990 TL

        RS6 125 CC Benzinli Motosiklet 44.990 TL

        14

        Natürel Sızma Zeytinyağı 2L 599 TL

        Makarna 500g 21,50 TL

        Yaş Hamur Mayası 4*42g 29,50 TL

        Bulgur 1 KG 52,50 TL

        Beyaz Sirke 5L 72,50 TL

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında
        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
        İran ABD'ye iletilen teklifin detaylarını paylaştı
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        Şarkıcı Çelik'in manzarası
        Hakeme yumruk attı takımı yaktı!
        Sağlık Raporları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
        Boğaz'da tüple dalış yaptı... Midye uğruna ölüm!
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Bugün 3'üncü gün... Korkutan bekleyiş!
        Okul servisi elektrikli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        Brandt için gözler TFF'de!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Konuşması kesintiye uğratıldı
